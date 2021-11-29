За незаконные штрафы будут наказывать

Такой стимул для должностных лиц работать добросовестно пропишут в новом КоАПе.

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Законопроект, в котором предусматривается появление в КоАПе новой статьи 12.38, уже направлен в правительство. Если его одобрят, то должностные лица будут получать штрафы за «незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности». В Госдуме эту инициативу поддерживают.

«Очень часто водители сталкиваются с получением постановлений об административных правонарушениях, которые не были совершены. При этом о незаконности привлечения к ответственности свидетельствуют материалы, полученные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств: на фото попала чужая машина, сплошную пересекла не машина, а ее тень, штраф за превышение скорости выписан на автомобиль, находящийся в этот момент на эвакуаторе, и другие», — цитируют «Известия» текст пояснительной записки к законопроекту.

Штраф для должностных лиц, допустивших такое, будет равен размеру штрафа, выписанному водителю или владельцу ТС, но не сможет быть меньше 5 тысяч рублей.

«Лично мне известны просто вопиющие случаи. Например, штраф за превышение скорости и езду по полосе общественного транспорта выписали владельцу машины в тот момент, когда его автомобиль перевозил эвакуатор. Такое „письмо счастья“ направили владельцу, который вынужден заплатить штраф. Потому что лучше отдать деньги со скидкой, чем доказывать, что ты не верблюд», — говорит глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, являющийся одним из соавторов законопроекта.

О некоторых неоднозначных штрафах в новом КоАПе вы можете узнать здесь.

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