BMW представила свой самый дорогой кроссовер — журнал За рулем

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BMW представила свой самый дорогой кроссовер

Концепт XM с гибридной установкой на базе двигателя V8 появится в продаже уже в следующем году.

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Первая модель серии М была представлена в 1978 году — спорткар M1. Это был первый автомобиль компании со средним расположением двигателя. Шестицилиндровый мотор объемом 3,6 литра имел невероятные для своего времени 274 л.с. и 329 Нм. Спустя 43 года BMW представила вторую модель M — Concept XM.

XM — мощный кроссовер с гибридной установкой на базе мотора V8, мощность которой составляет 750 л.с. и 1000 Нм. И хотя это концепт, в компании заявили, что одновременно это и прототип серийной модели, которая появится в 2022 году.

BMW представила свой самый дорогой кроссовер

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При заряженных батареях кроссовер с новейшей системой привода M Hybrid сможет проехать на электротяге до 48 км. В компании не дали никакой другой технической информации. Неизвестны ни объем двигателя, ни емкость аккумулятора, ни ускорение, ни максимальная скорость. Но можно предположить, что до 100 км/ч кроссовер разгоняется до 100 км/ч менее чем за четыре секунды.

Внешне Concept XM не похож ни на один BMW. Кстати, его решетка радиатора стала самой большой в модельном ряду компании. Чтобы подчеркнуть размер, ее подсветили по периметру. По бокам расположены узкие фары, отчего решетка кажется еще внушительнее.

BMW представила свой самый дорогой кроссовер

BMW представила свой самый дорогой кроссовер

Самыми большими стали и колеса — диски этих 23-дюймовых «катков» имеют по 14 спиц. Задняя оптика, как и передняя, скорее напоминает полоски, чем фонари. Ниже видны впечатляющие патрубки выхлопной системы, а выше — стекло задней двери уникальной формы.

Центральная консоль в салоне по старой традиции ориентирована на водителя, а пространство с органами управления отгорожено от переднего пассажира.

BMW представила свой самый дорогой кроссовер

Задний диван, кажется, рассчитан только для двоих — пассажиру в центре будет неудобно. Обратите внимание на потолок с трехмерной структурой.

BMW представила свой самый дорогой кроссовер

И все это скоро должно поступить в продажу. Цен пока, конечно же, нет. Но надо думать, что дешевле 11–12 млн кроссовер стоить не будет.

Изображения: BMW

BMW представила свой самый дорогой кроссовер

Концепт XM с гибридной установкой на базе двигателя V8 появится в продаже уже в следующем году.

BMW представила свой самый дорогой кроссовер — фото 1296987BMW представила свой самый дорогой кроссовер — фото 1296986BMW представила свой самый дорогой кроссовер — фото 1296985BMW представила свой самый дорогой кроссовер — фото 1296984BMW представила свой самый дорогой кроссовер — фото 1296988BMW представила свой самый дорогой кроссовер
BMW представила свой самый дорогой кроссовер

Концепт XM с гибридной установкой на базе двигателя V8 появится в продаже уже в следующем году.

BMW представила свой самый дорогой кроссовер — фото 1296984BMW представила свой самый дорогой кроссовер — фото 1296986BMW представила свой самый дорогой кроссовер — фото 1296985BMW представила свой самый дорогой кроссовер — фото 1296987BMW представила свой самый дорогой кроссовер — фото 1296988BMW представила свой самый дорогой кроссовер
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