BMW представила свой самый дорогой кроссовер

Концепт XM с гибридной установкой на базе двигателя V8 появится в продаже уже в следующем году.

Материалы по теме BMW не откажется от двигателей внутреннего сгорания

Первая модель серии М была представлена в 1978 году — спорткар M1. Это был первый автомобиль компании со средним расположением двигателя. Шестицилиндровый мотор объемом 3,6 литра имел невероятные для своего времени 274 л.с. и 329 Нм. Спустя 43 года BMW представила вторую модель M — Concept XM.

XM — мощный кроссовер с гибридной установкой на базе мотора V8, мощность которой составляет 750 л.с. и 1000 Нм. И хотя это концепт, в компании заявили, что одновременно это и прототип серийной модели, которая появится в 2022 году.

При заряженных батареях кроссовер с новейшей системой привода M Hybrid сможет проехать на электротяге до 48 км. В компании не дали никакой другой технической информации. Неизвестны ни объем двигателя, ни емкость аккумулятора, ни ускорение, ни максимальная скорость. Но можно предположить, что до 100 км/ч кроссовер разгоняется до 100 км/ч менее чем за четыре секунды.

Внешне Concept XM не похож ни на один BMW. Кстати, его решетка радиатора стала самой большой в модельном ряду компании. Чтобы подчеркнуть размер, ее подсветили по периметру. По бокам расположены узкие фары, отчего решетка кажется еще внушительнее.

Самыми большими стали и колеса — диски этих 23-дюймовых «катков» имеют по 14 спиц. Задняя оптика, как и передняя, скорее напоминает полоски, чем фонари. Ниже видны впечатляющие патрубки выхлопной системы, а выше — стекло задней двери уникальной формы.

Центральная консоль в салоне по старой традиции ориентирована на водителя, а пространство с органами управления отгорожено от переднего пассажира.

Задний диван, кажется, рассчитан только для двоих — пассажиру в центре будет неудобно. Обратите внимание на потолок с трехмерной структурой.

И все это скоро должно поступить в продажу. Цен пока, конечно же, нет. Но надо думать, что дешевле 11–12 млн кроссовер стоить не будет.

А вы знали, что есть кладбище совершенно новых BMW и Mini, где их насчитывается около 3000 штук?

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен

Изображения: BMW