Медсправки по-новому: главные минусы процедуры

Напомним, что Минздрав вновь доработал процедуру получения медицинских справок автомобилистами. Теперь врачи будут выявлять людей, находящихся в «группах риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств». То есть медики станут обращать внимание на адекватность поведения, эмоциональную неустойчивость, заторможенность, сонливость и возбуждение, сужение или расширение зрачков, тремор и следы уколов. По результатам наблюдений человек будет направляться на лабораторное исследование (анализы).
главный редактор журнала «За рулем»
— Я думаю, никто не будет возражать против того, что с пьяными, с наркоманами за рулем нужно бороться, такие люди не должны садиться за руль. И любые позитивные нововведения в этом направлении нужно принимать.
Когда четко не определены рамки, когда этим могут заниматься не только государственные клиники, но и частные, появляется серое поле, которым слишком много злоупотребляют... Мало ли, человек лечился от чего-то, у меня из-за ковида несколько раз кровь брали, на руке есть отметина от уколов... Резюмирую: если это будет все работать в идеале, то да, это хорошая история, остается вопрос, как сделать так, чтобы это работало идеально.
Но при этом следует предусмотреть защиту «от низовой коррупции», отметил в беседе с RT Максим Кадаков, чтобы у врачей не было желания отправлять на исследования непохожих на наркоманов людей и не прикрывать тех, кто по ряду признаков похож на наркозависимого.
Одна из проблем заключается в том, что предполагаемые анализы стоят дорого и оплачиваться должны самим пациентом, а значит есть риск направлений на них людей с целью подзаработать (получить «откат»). С другой стороны, наркозависимый может предложить врачу взятку, чтобы его не отправляли на анализы. Как решатся эти два вопроса — совершенно непонятно.
- Россия была признана худшей страной в мире для автомобилистов.
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