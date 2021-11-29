Россию назвали худшей страной для автомобилистов

На место в рейтинге повлияло не только качество дорог, но и сравнение доходов людей и расходов на автомобили, а также количество ДТП.

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Новое исследование Compare the Market выявило, что Россия — худшая страна в мире для автомобилистов. При анализе учитывалось качество дорог 25 стран мира, уровень их загруженности, соотношение расходов на машины с доходами людей и количество ДТП.

Россия заняла нижнюю строчку рейтинга из-за самого низкого качества дорог, множества пробок, а также из-за высокого уровня смертности на дорогах.

Второе место за Бразилией — там самый высокий уровень смертности на дорогах — 16,05 погибших на 100 000 человек населения. В стране также плохие дороги, много пробок, а расходы на автомобиль очень высоки.

На третьем месте — Мексика. Но она не намного лучше Бразилии. Несмотря на приличное качество дорог, содержание автомобилей там обходится людям очень дорого, если сравнивать эти затраты с доходами.

Рейтинг худших стран для автомобилистов

Место Страна Соотношение расходов к доходам Уровень загруженности дорог Качество дорог Уровень смертности на дорогах 1 Россия 18% 37% 2,9 12,00 2 Бразилия 26% 28% 3,1 16,05 3 Мексика 35% 36% 4,4 12,78 4 Южная Африка 41% 19% 4,4 22,22 5 Ирландия 28% 31% 4,6 3,13 6 Греция 28% 28% 4,5 8,31 7 Венгрия 22% 27% 4,1 7,74 8 Польша 21% 28% 4,1 9,38 9 Чили 30% 31% 5,2 14,91 10 Чехия 24% 19% 4,0 5,95

Лучшей страной для автомобилистов оказалась Дания. Вторую строчку заняли США, где смертность на дорогах выше, чем в России, а третью — Нидерланды.

Рейтинг лучших стран для автомобилистов

Место Страна Соотношение расходов к доходам Уровень загруженности дорог Качество дорог Уровень смертности на дорогах 1 Дания 30% 18% 5,5 3,70 2 США 13% 14% 5,7 12,67 3 Нидерланды 20% 18% 6,1 3,98 4 Португалия 23% 17% 6,0 8,20 5 Франция 21% 21% 6,0 5,13 6 Финляндия 22% 15% 5,4 3,89 7 Канада 20% 17% 5,4 5,34 8 Швеция 23% 18% 5,5 3,14 9 Германия 20% 21% 5,5 3,78 10 Австралия 18% 20% 4,8 4,94

В России не любят те машины, которые вынуждены покупать.

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Фото: Николай Иванов / Unsplash