Россию назвали худшей страной для автомобилистов

Новое исследование Compare the Market выявило, что Россия — худшая страна в мире для автомобилистов. При анализе учитывалось качество дорог 25 стран мира, уровень их загруженности, соотношение расходов на машины с доходами людей и количество ДТП.
Россия заняла нижнюю строчку рейтинга из-за самого низкого качества дорог, множества пробок, а также из-за высокого уровня смертности на дорогах.
Второе место за Бразилией — там самый высокий уровень смертности на дорогах — 16,05 погибших на 100 000 человек населения. В стране также плохие дороги, много пробок, а расходы на автомобиль очень высоки.
На третьем месте — Мексика. Но она не намного лучше Бразилии. Несмотря на приличное качество дорог, содержание автомобилей там обходится людям очень дорого, если сравнивать эти затраты с доходами.
Рейтинг худших стран для автомобилистов
|
Место
|
Страна
|
Соотношение расходов к доходам
|
Уровень загруженности дорог
|
Качество дорог
|
Уровень смертности на дорогах
|
1
|
Россия
|
18%
|
37%
|
2,9
|
12,00
|
2
|
Бразилия
|
26%
|
28%
|
3,1
|
16,05
|
3
|
Мексика
|
35%
|
36%
|
4,4
|
12,78
|
4
|
Южная Африка
|
41%
|
19%
|
4,4
|
22,22
|
5
|
Ирландия
|
28%
|
31%
|
4,6
|
3,13
|
6
|
Греция
|
28%
|
28%
|
4,5
|
8,31
|
7
|
Венгрия
|
22%
|
27%
|
4,1
|
7,74
|
8
|
Польша
|
21%
|
28%
|
4,1
|
9,38
|
9
|
Чили
|
30%
|
31%
|
5,2
|
14,91
|
10
|
Чехия
|
24%
|
19%
|
4,0
|
5,95
Лучшей страной для автомобилистов оказалась Дания. Вторую строчку заняли США, где смертность на дорогах выше, чем в России, а третью — Нидерланды.
Рейтинг лучших стран для автомобилистов
|
Место
|
Страна
|
Соотношение расходов к доходам
|
Уровень загруженности дорог
|
Качество дорог
|
Уровень смертности на дорогах
|
1
|
Дания
|
30%
|
18%
|
5,5
|
3,70
|
2
|
США
|
13%
|
14%
|
5,7
|
12,67
|
3
|
Нидерланды
|
20%
|
18%
|
6,1
|
3,98
|
4
|
Португалия
|
23%
|
17%
|
6,0
|
8,20
|
5
|
Франция
|
21%
|
21%
|
6,0
|
5,13
|
6
|
Финляндия
|
22%
|
15%
|
5,4
|
3,89
|
7
|
Канада
|
20%
|
17%
|
5,4
|
5,34
|
8
|
Швеция
|
23%
|
18%
|
5,5
|
3,14
|
9
|
Германия
|
20%
|
21%
|
5,5
|
3,78
|
10
|
Австралия
|
18%
|
20%
|
4,8
|
4,94
- В России не любят те машины, которые вынуждены покупать.
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Фото: Николай Иванов / Unsplash