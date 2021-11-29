Россию назвали худшей страной для автомобилистов — журнал За рулем

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Россию назвали худшей страной для автомобилистов

На место в рейтинге повлияло не только качество дорог, но и сравнение доходов людей и расходов на автомобили, а также количество ДТП.

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Новое исследование Compare the Market выявило, что Россия — худшая страна в мире для автомобилистов. При анализе учитывалось качество дорог 25 стран мира, уровень их загруженности, соотношение расходов на машины с доходами людей и количество ДТП.

Россия заняла нижнюю строчку рейтинга из-за самого низкого качества дорог, множества пробок, а также из-за высокого уровня смертности на дорогах.

Второе место за Бразилией — там самый высокий уровень смертности на дорогах — 16,05 погибших на 100 000 человек населения. В стране также плохие дороги, много пробок, а расходы на автомобиль очень высоки.

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На третьем месте — Мексика. Но она не намного лучше Бразилии. Несмотря на приличное качество дорог, содержание автомобилей там обходится людям очень дорого, если сравнивать эти затраты с доходами.

Рейтинг худших стран для автомобилистов

Место

Страна

Соотношение расходов к доходам

Уровень загруженности дорог

Качество дорог

Уровень смертности на дорогах

1

Россия

18%

37%

2,9

12,00

2

Бразилия

26%

28%

3,1

16,05

3

Мексика

35%

36%

4,4

12,78

4

Южная Африка

41%

19%

4,4

22,22

5

Ирландия

28%

31%

4,6

3,13

6

Греция

28%

28%

4,5

8,31

7

Венгрия

22%

27%

4,1

7,74

8

Польша

21%

28%

4,1

9,38

9

Чили

30%

31%

5,2

14,91

10

Чехия

24%

19%

4,0

5,95

Лучшей страной для автомобилистов оказалась Дания. Вторую строчку заняли США, где смертность на дорогах выше, чем в России, а третью — Нидерланды.

Рейтинг лучших стран для автомобилистов

Место

Страна

Соотношение расходов к доходам

Уровень загруженности дорог

Качество дорог

Уровень смертности на дорогах

1

Дания

30%

18%

5,5

3,70

2

США

13%

14%

5,7

12,67

3

Нидерланды

20%

18%

6,1

3,98

4

Португалия

23%

17%

6,0

8,20

5

Франция

21%

21%

6,0

5,13

6

Финляндия

22%

15%

5,4

3,89

7

Канада

20%

17%

5,4

5,34

8

Швеция

23%

18%

5,5

3,14

9

Германия

20%

21%

5,5

3,78

10

Австралия

18%

20%

4,8

4,94

Фото: Николай Иванов / Unsplash

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