В России не любят ни российские, ни корейские машины — журнал За рулем

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В России не любят ни российские, ни корейские машины

Мы не всегда покупаем тот автомобиль, который нам нравится. Чего хотят автолюбители на самом деле? Теперь мы знаем ответ.

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Мы задали нашим читателям простой вопрос: «Чьи автомобили вам нравятся больше»? Конечно, можно посмотреть на статистику АЕБ — там прекрасно видно, за какие машины автомобилисты голосовали рублем.

Например, на первом месте явно корейские — Kia, Hyundai и Genesis за 10 месяцев 2021 года продали суммарно 323 907 автомобилей. Второе место досталось российским брендам Lada и УАЗ (коммерческий ГАЗ в расчет не берем). На третьем месте — европейцы, реализовавшие за это же время в России около 308 тысяч машин.

Четвертое место за японским автопромом (около 198 тысяч автомобилей). Китайские автомобили за 10 месяцев купили 90 тысяч россиян, а американские — около 4,1 тысячи.

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Следовательно, рейтинг наших предпочтений автомобилей выглядит так:

  1. Корейские
  2. Российские
  3. Европейские
  4. Японские
  5. Китайские
  6. Американские

Но опрос показал совсем иную картину. Человек не всегда может купить то, что хочет, и довольствуется тем, что доступно. Это или финансовые проблемы, или отсутствие рядом толкового сервиса, или иные причины. Тем не менее, согласно опросу «За рулем», больше всего в России любят европейские автомобили — за них проголосовали 32,39% наших читателей (на момент написания материала). Второе место — за японским автопромом (28,1%), а бронза симпатий досталась американским машинам — 16,01%. Российские же автомобили — на предпоследнем месте.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Европейские (32,39%)
  2. Японские (28,1%)
  3. Американские (16,01%)
  4. Корейские (11,59%)
  5. Российские (7,66%)
  6. Китайские (4,24%)

Следует упомянуть, что многие марки из разных стран входят в один концерн и строятся на одинаковых платформах с минимумом изменений. Поэтому деление по странам становится все более условным. Но, как видите, страна все еще имеет очень важное значение для нас с вами.

Опрос проводился 3 ноября, а найти его вы можете здесь.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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