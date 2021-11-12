В России не любят ни российские, ни корейские машины

Мы не всегда покупаем тот автомобиль, который нам нравится. Чего хотят автолюбители на самом деле? Теперь мы знаем ответ.

Материалы по теме Как обманывают в автосалонах и что делать

Мы задали нашим читателям простой вопрос: «Чьи автомобили вам нравятся больше»? Конечно, можно посмотреть на статистику АЕБ — там прекрасно видно, за какие машины автомобилисты голосовали рублем.

Например, на первом месте явно корейские — Kia, Hyundai и Genesis за 10 месяцев 2021 года продали суммарно 323 907 автомобилей. Второе место досталось российским брендам Lada и УАЗ (коммерческий ГАЗ в расчет не берем). На третьем месте — европейцы, реализовавшие за это же время в России около 308 тысяч машин.

Четвертое место за японским автопромом (около 198 тысяч автомобилей). Китайские автомобили за 10 месяцев купили 90 тысяч россиян, а американские — около 4,1 тысячи.

Следовательно, рейтинг наших предпочтений автомобилей выглядит так:

Корейские Российские Европейские Японские Китайские Американские

Но опрос показал совсем иную картину. Человек не всегда может купить то, что хочет, и довольствуется тем, что доступно. Это или финансовые проблемы, или отсутствие рядом толкового сервиса, или иные причины. Тем не менее, согласно опросу «За рулем», больше всего в России любят европейские автомобили — за них проголосовали 32,39% наших читателей (на момент написания материала). Второе место — за японским автопромом (28,1%), а бронза симпатий досталась американским машинам — 16,01%. Российские же автомобили — на предпоследнем месте.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

Европейские (32,39%) Японские (28,1%) Американские (16,01%) Корейские (11,59%) Российские (7,66%) Китайские (4,24%)

Следует упомянуть, что многие марки из разных стран входят в один концерн и строятся на одинаковых платформах с минимумом изменений. Поэтому деление по странам становится все более условным. Но, как видите, страна все еще имеет очень важное значение для нас с вами.

Опрос проводился 3 ноября, а найти его вы можете здесь.

Почему автомобили не подешевеют? Вот по этим четырем причинам.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook .

Фото: Владимир Гердо/ТАСС