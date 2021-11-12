В России не любят ни российские, ни корейские машины

Мы задали нашим читателям простой вопрос: «Чьи автомобили вам нравятся больше»? Конечно, можно посмотреть на статистику АЕБ — там прекрасно видно, за какие машины автомобилисты голосовали рублем.
Например, на первом месте явно корейские — Kia, Hyundai и Genesis за 10 месяцев 2021 года продали суммарно 323 907 автомобилей. Второе место досталось российским брендам Lada и УАЗ (коммерческий ГАЗ в расчет не берем). На третьем месте — европейцы, реализовавшие за это же время в России около 308 тысяч машин.
Четвертое место за японским автопромом (около 198 тысяч автомобилей). Китайские автомобили за 10 месяцев купили 90 тысяч россиян, а американские — около 4,1 тысячи.
Следовательно, рейтинг наших предпочтений автомобилей выглядит так:
- Корейские
- Российские
- Европейские
- Японские
- Китайские
- Американские
Но опрос показал совсем иную картину. Человек не всегда может купить то, что хочет, и довольствуется тем, что доступно. Это или финансовые проблемы, или отсутствие рядом толкового сервиса, или иные причины. Тем не менее, согласно опросу «За рулем», больше всего в России любят европейские автомобили — за них проголосовали 32,39% наших читателей (на момент написания материала). Второе место — за японским автопромом (28,1%), а бронза симпатий досталась американским машинам — 16,01%. Российские же автомобили — на предпоследнем месте.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
- Европейские (32,39%)
- Японские (28,1%)
- Американские (16,01%)
- Корейские (11,59%)
- Российские (7,66%)
- Китайские (4,24%)
Следует упомянуть, что многие марки из разных стран входят в один концерн и строятся на одинаковых платформах с минимумом изменений. Поэтому деление по странам становится все более условным. Но, как видите, страна все еще имеет очень важное значение для нас с вами.
Опрос проводился 3 ноября, а найти его вы можете здесь.
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Фото: Владимир Гердо/ТАСС