Минпромторг дал прогноз по ситуации с нехваткой чипов

В наступающем году проблема полностью решена не будет.

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Проблемы с нехваткой электронных компонентов для автопромышленности в мире в следующем году полностью не решатся, считает замглавы Минпромторга России Василий Шпак. Дефицит электронных автокомпонентов начался еще в прошлом году из-за повсеместных ковидных запретов и затронул всех мировых автопроизводителей. Пострадал и отечественный АВТОВАЗ, который в течение года ни раз приостанавливал выпуск автомобилей из-за нехватки компонентов.

Однако чиновник отметил, что в мире вводятся новые мощности, производители применяют новые решения, и это в течение 2022 года поможет несколько стабилизировать ситуацию. Замглавы Минпромторга РФ отметил, что сложившаяся ситуация — шанс для производителей микроэлектроники и автопроизводителей перейти на отечественные решения, обеспечив свою технологическую устойчивость.

«Многие производители, которые работают у нас в стране, столкнувшись с дефицитом с точки зрения дефицита автоэлектроники, задумываются, начинают делать шаги по локализации соответствующих решений автомобильной электроники в нашей стране», — передает его слова агентство ТАСС.

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Уже ведутся переговоры с зарубежными автоконцернами: одна из российских компаний обсуждает возможность использования своих разработок с Hyundai Motors.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что министерство не исключает дальнейших остановок автозаводов в РФ из-за дефицита компонентов.

Российские власти считают, что страна способна импортозаместить дефицитные компоненты.



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