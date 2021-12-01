BMW XM — первое видео. Очень странное — журнал За рулем

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BMW XM — первое видео. Очень странное

Компания решила объяснить новую модель танцем, но, кажется, задуманное не совсем получилось.

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Если вас удивил необычный и странный дизайн нового BMW Concept XM, то вот вам видеообъяснение от компании, почему автомобиль выглядит именно так. Правда, мы не уверены, что оно действительно что-то объясняет.

«Это вдохновляющее музыкальное видео, в котором сочетаются уникальное месторасположение, выразительный танец и необычный концепткар», — описали видеоролик в компании.

Всадники и Concept XM штурмуют замок Средиземья, после чего начинается танец (схватка?), и один из противников проваливается в параллельный мир хромакея…

Зато мы видим кроссовер в движении, слышим звук его двигателя (это явно V8) и можем оценить размеры салона и возможности его мультимедийной системы.

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XM оснащен гибридной силовой установкой на базе двигателя V8, мощность которой составляет 760 л.с. и 1000 Нм. Батареи кроссоверу хватает, чтобы проехать на электротяге до 80 км.

В BMW обещают, что серийная модель появится уже в следующем году и будет выглядеть так же, как концепт в видео. Ее конкурентами станут кроссоверы Bentley, Porsche и Lamborghini, а стоить она будет примерно от 11–12 млн рублей.

Фото, видео: BMW

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