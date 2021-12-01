Чилийцы протестировали УАЗ Hunter. И пришли в восторг!

На этот раз автомобиль испытали на горной трассе Серро Гранде де Ла Серена (Чили).

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УАЗ Хантер — олдскульный армейский внедорожник, так представил его ведущий. А саму программу путешествий чилийский YouTube-канал Viajeros y Rutas TV назвал экстраординарной, так как было непонятно, как поведет себя автомобиль на извилистом горном серпантине.

Исследуя автомобиль, испытатель отмечает — панель приборов у него крайне простая, но все необходимое здесь присутствует. Среди явных плюсов отметил, что изнутри салон можно почистить с помощью обычного шланга с водой вкупе с мыльным раствором, что очень удобно.

Это не на 100% комфортабельная машина, но она разработана для экстремальных условий, например, прекрасно подойдет охотникам. Конечно, с точки зрения безопасности Хантер не лучший, но зато он простой и его легко отремонтировать, если что-то случится в дороге.

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Двигатель объемом 2,7 л, четырехцилиндровый, старый, при этом довольно надежный. Тормоза дисковые на передних колесах и барабанные — на задних.

Ведущий остался в восторге от автомобиля — передвигался он настолько уверенно, что намного превзошел все ожидания.

Но все же больше российский внедорожник подходит для вылазок на природу в выходные, чем для каждодневной езды по городу.