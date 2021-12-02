Новый трехрядный минивэн от Kia: в стилистике кроссовера

Компания решила возродить название Carens. Правда, теперь его получит совсем новый автомобиль.

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Мировая премьера нового Kia Carens намечена на 16 декабря в Индии, а на рынок он выйдет в первом квартале 2022 года.

Уже само название — Carens — говорит о возрождении: Car + Renaissance («автомобиль + возрождение»). Это будет компактный минивэн с трехрядной компоновкой, хотя обещают, что в Каренсе будет присутствовать и модная сейчас стилистика кроссовера. Посмотрим, что получится.

Пока представление о дизайне нового Kia Carens мы можем получить из официального видео на канале Kia India в YouTube. Правда, на нем мы видим только сильно затемненный тизер и очень много природы.

Kia Carens, наследник компактного минивэна, выпускавшегося с 1999 по 2019 год, также предназначен для семейных поездок. При его создании постарались учесть три составляющих — вместительный салон, премиальное качество и современное высокотехнологичное оснащение, которым отличаются все современные модели Kia. Никакой другой информации официально не предоставили, хотя специалисты считают, что новый Carens станет разновидностью модели Seltos для индийского рынка и много от нее получит в плане оснащения.

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В Kia Индия отметили, что эта модель станет четвертой на местном рынке и «идеально подойдет для современной жизни индийского города и существующих дорожных условий».

В России этот автомобиль не ожидают.

Фото: Depositphotos