Mitsubishi готовит новый ASX к продажам — журнал За рулем

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Mitsubishi готовит новый ASX к продажам

В ряде европейских стран машины нынешнего поколения уже распроданы, и ожидается появление кроссовера нового поколения.

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Чешское издание Auto.cz в интервью с менеджером по связям с общественностью представительства Mitsubishi в стране выяснило, что все машины текущего поколения распроданы и новых не завозится. Кроссовер даже исчез из прайс-листов местных дилеров и из конфигуратора на сайте Mitsubishi для Чешской Республики.

Оказывается, компания не отказывается от продажи ASX в Европе. Все дело в том, что скоро должно появиться новое поколение этого кроссовера.

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Информации о новинке не так много. Это может быть одна из двух моделей, которые, как заявляли в Mitsubishi, разрабатываются в сотрудничестве с Renault и предназначаются для европейского рынка. Скорее всего, новый ASX будет иметь немало общего с Renault Captur (в России продается Kaptur, отличающийся от «европейкого» собрата).

Mitsubishi выпускает ASX с 2010 года, и за это время кроссовер претерпел три рестайлинга. Несмотря на все попытки освежить модель, она все равно выдает свой настоящий возраст.

Фото: Heshan Perera / Unsplash

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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

Mitsubishi 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.

Недостатки:

Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.

Комментарий:

Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров ...

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