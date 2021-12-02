Mitsubishi готовит новый ASX к продажам

В ряде европейских стран машины нынешнего поколения уже распроданы, и ожидается появление кроссовера нового поколения.

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Чешское издание Auto.cz в интервью с менеджером по связям с общественностью представительства Mitsubishi в стране выяснило, что все машины текущего поколения распроданы и новых не завозится. Кроссовер даже исчез из прайс-листов местных дилеров и из конфигуратора на сайте Mitsubishi для Чешской Республики.

Оказывается, компания не отказывается от продажи ASX в Европе. Все дело в том, что скоро должно появиться новое поколение этого кроссовера.

Информации о новинке не так много. Это может быть одна из двух моделей, которые, как заявляли в Mitsubishi, разрабатываются в сотрудничестве с Renault и предназначаются для европейского рынка. Скорее всего, новый ASX будет иметь немало общего с Renault Captur (в России продается Kaptur, отличающийся от «европейкого» собрата).

Mitsubishi выпускает ASX с 2010 года, и за это время кроссовер претерпел три рестайлинга. Несмотря на все попытки освежить модель, она все равно выдает свой настоящий возраст.

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Фото: Heshan Perera / Unsplash