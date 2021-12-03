Власти рассказали, за что таксистов лишают лицензий

В этом году в Подмосковье аннулировали более 30% разрешений на работу в такси.

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С начала 2021 года в Московской области аннулировали свыше 42 тыс. разрешений такси, что составило более 30% всех ранее выданных разрешений, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Почти треть от аннулированных разрешений были оформлены через фирмы-посредники.

Основными причинами аннулирования разрешений стали:

несоответствие автомобиля такси региональному стандарту (отсутствие опознавательного фонаря на крыше, шашечного пояса, желтой и серой полос)

непрохождение предрейсовых медосмотров водителями

отсутствие у водителя обязательного 3-летнего водительского стажа

предоставление поддельных документов при оформлении разрешений

снятие с налогового учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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Минтранс Подмосковья вместе с полицией проводят работу по пресечению деятельности нелегальных таксистов и соответствию водителей региональному стандарту. С ноября этого года соответствие атрибутики автомобилей подмосковных такси проверяет еще и нейросеть.

Сегодня на территории Московской области работает около 90 тыс. такси по выданным разрешениям.

Минтранс рекомендует получать разрешения на работу такси самостоятельно, не прибегая к услугам фирм-посредников. Получить документ можно на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru, обратиться за помощью при оформлении документов в ближайший офис МФЦ или воспользоваться услугами специалистов в центрах «Мой Бизнес». Заявление рассматривают в течение 5 рабочих дней, а разрешение выдают бесплатно на пять лет.

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