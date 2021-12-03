Власти рассказали, за что таксистов лишают лицензий — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Власти рассказали, за что таксистов лишают лицензий

В этом году в Подмосковье аннулировали более 30% разрешений на работу в такси.

Материалы по теме
Новые штрафы с камер: 500 рублей, 1500 и специально для таксистов

С начала 2021 года в Московской области аннулировали свыше 42 тыс. разрешений такси, что составило более 30% всех ранее выданных разрешений, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Почти треть от аннулированных разрешений были оформлены через фирмы-посредники.

Материалы по теме
Штрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимумуВам грозит опасность? Нам запрещено приходить на помощь!Надоели штрафы? Поставь ассистента

Основными причинами аннулирования разрешений стали:

  • несоответствие автомобиля такси региональному стандарту (отсутствие опознавательного фонаря на крыше, шашечного пояса, желтой и серой полос)
  • непрохождение предрейсовых медосмотров водителями
  • отсутствие у водителя обязательного 3-летнего водительского стажа
  • предоставление поддельных документов при оформлении разрешений
  • снятие с налогового учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Минтранс Подмосковья вместе с полицией проводят работу по пресечению деятельности нелегальных таксистов и соответствию водителей региональному стандарту. С ноября этого года соответствие атрибутики автомобилей подмосковных такси проверяет еще и нейросеть.

Сегодня на территории Московской области работает около 90 тыс. такси по выданным разрешениям.

Минтранс рекомендует получать разрешения на работу такси самостоятельно, не прибегая к услугам фирм-посредников. Получить документ можно на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru, обратиться за помощью при оформлении документов в ближайший офис МФЦ или воспользоваться услугами специалистов в центрах «Мой Бизнес». Заявление рассматривают в течение 5 рабочих дней, а разрешение выдают бесплатно на пять лет.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Chery Exeed VX: полный привод, 7 мест, 250 л.с. — подробный обзор
Почему «горбатый»? 9 поразительных фактов о первом Запорожце
Новый внедорожник Lexus: японский «шестисотый»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров440
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: