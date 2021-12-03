Власти рассказали, за что таксистов лишают лицензий

С начала 2021 года в Московской области аннулировали свыше 42 тыс. разрешений такси, что составило более 30% всех ранее выданных разрешений, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Почти треть от аннулированных разрешений были оформлены через фирмы-посредники.
Основными причинами аннулирования разрешений стали:
- несоответствие автомобиля такси региональному стандарту (отсутствие опознавательного фонаря на крыше, шашечного пояса, желтой и серой полос)
- непрохождение предрейсовых медосмотров водителями
- отсутствие у водителя обязательного 3-летнего водительского стажа
- предоставление поддельных документов при оформлении разрешений
- снятие с налогового учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Минтранс Подмосковья вместе с полицией проводят работу по пресечению деятельности нелегальных таксистов и соответствию водителей региональному стандарту. С ноября этого года соответствие атрибутики автомобилей подмосковных такси проверяет еще и нейросеть.
Сегодня на территории Московской области работает около 90 тыс. такси по выданным разрешениям.
Минтранс рекомендует получать разрешения на работу такси самостоятельно, не прибегая к услугам фирм-посредников. Получить документ можно на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru, обратиться за помощью при оформлении документов в ближайший офис МФЦ или воспользоваться услугами специалистов в центрах «Мой Бизнес». Заявление рассматривают в течение 5 рабочих дней, а разрешение выдают бесплатно на пять лет.
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