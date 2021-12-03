ГИБДД проведет рейд против нетрезвых водителей

Мероприятие в Москве проведут в ночь с 4 на 5 декабря 2021 года.

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Столичная Госавтоинспекция в ночь с субботы на воскресенье проведет рейд по выявлению нетрезвых за рулем, но просит и самих водителей не молчать, если кто-то заметит на дороге неадекватных или нетрезвых водителей.

ДПС готова оперативно реагировать на такие сообщения. Месяц только начался, а за два дня сотрудники ГИБДД уже выявили и пресекли 66 случаев управления транспортными средствами лицами в состоянии опьянения. Еще 60 водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

9 нетрезвых водителей, уже лишенных прав, были задержаны за повторное управление автомобилями подшофе. Им придется теперь ответить не по административной, а по уголовной статье, а именно 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

За управление автомобилем в нетрезвом виде водителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС