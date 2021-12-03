Полиция задержала очередного лихача, снимавшего гонки для соцсетей — журнал За рулем

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Полиция задержала очередного лихача, снимавшего гонки для соцсетей

При этом действующих прав, а также ОСАГО у нарушителя с собой не было.

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Пока законодатели спорят о том, что считать опасным вождением и как за это наказывать, молодые люди продолжают гонять по дорогам и нарушать ПДД. Сегодня на МКАДе полиция задержала 26-летнего Чоршанбе Чоршанбиева и доставила его в отдел. Впрочем, задержали его за ролик, который появился в интернете еще в июне этого года. На нем он очень опасно обгонял и маневрировал в Лефортовском тоннеле, а голос за кадром с восторгом комментировал происходящее.

Потом кто-то выложил это видео в соцсети, на допросе блогер утверждал, что не он сам. Хотя сознался, что иногда он «сам себя провоцирует на нарушение ПДД». Видео опасных покатушек и допроса можно найти в интернете, из-за присутствия ненормативной лексики мы не публикуем его на сайте.

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Любопытно, что у владельца Тойоты Камри есть инстаграм и Тик-Ток, но нет полиса ОСАГО и российских водительских прав (таджикские в РФ не действуют), отмечает Telegram-канал Mash.

Полиция задержала очередного лихача, снимавшего гонки для соцсетей

Чоршанбе Чоршанбиев и раньше был известен лихой ездой. Родом он из Таджикистана, любители знают его по выступлениям в ММА (смешанные боевые искусства), которыми он занимается с 2016 года. На его счету семь боев, в которых он одержал четыре победы.

Теперь Toyota Camry бойца забрали на штрафстоянку, его самого привлекли к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО и управление автомобилем без прав.

Фото: Depositphotos

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