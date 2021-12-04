Самый крутой в мире трактор — для чего он? — журнал За рулем

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Самый крутой в мире трактор — для чего он?

Глядя на эту разработку Pininfarina, понимаешь, насколько устаревшими вдруг стали выглядеть тракторы Lamborghini.

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New Holland — известная в мире сельского хозяйства компания. Ее история насчитывает более века, а начиналось все с навесного сельскохозяйственного оборудования. Теперь в компании пришли к вот этому — концептуальному трактору Straddle.

Он предназначен специально для работы на виноградниках и должен очень аккуратно ездить по узким дорожкам, расчищая их и не повреждая виноград и лозы. Это шикарная работа для шикарного трактора. Поэтому компания и обратилась за дизайном в знаменитую студию Pininfarina.

Самый крутой в мире трактор — для чего он?

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Высокая сужающаяся к низу кабина — это отсыл к фужеру для шампанского, а благодаря обтекаемому кузову трактор больше напоминает спортивные автомобили, чем сельхозтехнику.

Самый крутой в мире трактор — для чего он?

Самый крутой в мире трактор — для чего он?

Значит ли это, что у тракторов Lamborghini появился экзотический конкурент? Пока Straddle — всего лишь концепт, о котором известно то, что он полностью электрический.

Самый крутой в мире трактор — для чего он?

Самый крутой в мире трактор — для чего он?

Изображения: New Holland

Самый крутой в мире трактор — для чего он?

Глядя на эту разработку Pininfarina, понимаешь, насколько устаревшими вдруг стали выглядеть тракторы Lamborghini.

Самый крутой в мире трактор — для чего он? — фото 1297921Самый крутой в мире трактор — для чего он? — фото 1297920Самый крутой в мире трактор — для чего он? — фото 1297919Самый крутой в мире трактор — для чего он? — фото 1297918Самый крутой в мире трактор — для чего он? — фото 1297917Самый крутой в мире трактор — для чего он?
Самый крутой в мире трактор — для чего он?

Глядя на эту разработку Pininfarina, понимаешь, насколько устаревшими вдруг стали выглядеть тракторы Lamborghini.

Самый крутой в мире трактор — для чего он? — фото 1297919Самый крутой в мире трактор — для чего он? — фото 1297921Самый крутой в мире трактор — для чего он? — фото 1297918Самый крутой в мире трактор — для чего он? — фото 1297917Самый крутой в мире трактор — для чего он? — фото 1297920Самый крутой в мире трактор — для чего он?
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