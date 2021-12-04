Глядя на эту разработку Pininfarina, понимаешь, насколько устаревшими вдруг стали выглядеть тракторы Lamborghini.

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New Holland — известная в мире сельского хозяйства компания. Ее история насчитывает более века, а начиналось все с навесного сельскохозяйственного оборудования. Теперь в компании пришли к вот этому — концептуальному трактору Straddle.

Он предназначен специально для работы на виноградниках и должен очень аккуратно ездить по узким дорожкам, расчищая их и не повреждая виноград и лозы. Это шикарная работа для шикарного трактора. Поэтому компания и обратилась за дизайном в знаменитую студию Pininfarina.

Высокая сужающаяся к низу кабина — это отсыл к фужеру для шампанского, а благодаря обтекаемому кузову трактор больше напоминает спортивные автомобили, чем сельхозтехнику.

Значит ли это, что у тракторов Lamborghini появился экзотический конкурент? Пока Straddle — всего лишь концепт, о котором известно то, что он полностью электрический.

А вот наш Терминатор — сверхтяжелый трактор Т-800.

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Изображения: New Holland