Подорожали Suzuki Jimny, SX4 и Vitara

Подорожание моделей Suzuki, которых на российском рынке всего три, составило 30–50 тыс. рублей, показал мониторинг цен, проведенный порталом «Цена Авто». Это пятая прибавка за полгода. Так, в августе машины дорожали на 10–20 тыс. рублей, в сентябре — на 20 тыс. руб., в октябре — на 20–60 тыс. руб. и в ноябре — на 30 тыс. рублей.
Сейчас рекомендованные цены на внедорожник Jimny начинаются от 1 899 000 до 2 129 000 рублей — прибавка составила 40 тыс. рублей, кроссовер SX4 подорожал на 50 тыс. рублей, и предлагают его теперь по цене от 1 799 000 до 2 279 000 рублей, а прайс бестселлера Vitara «потяжелел» на 30 тыс. рублей — цены колеблются 1 649 000 до 2 209 000 рублей.
В ноябре продажи японской марки на российском рынке составили 500 автомобилей (-42%), а за 11 месяцев с начала года — 8605 штук, что на 21% больше,чем за аналогичный период прошлого года.
- В июне представили максимально упрощенный Suzuki Jimny Lite, комплектация которого урезана до самого необходимого. Правда, такой автомобиль подтвержден пока только для Австралии.
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