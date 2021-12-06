Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу — журнал За рулем

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Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу

Распродается весь гараж знаменитого актера, аукцион назначен на 12 декабря.

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Жан-Поль Бельмондо, ушедший из жизни 6 сентября 2021 года, был большим поклонником автомобилей. У него осталась отличная коллекция машин, а любимой маркой актера была Ferrari. Одним же из любимых суперкаров Бельмондо являлся легендарный 512 BBi с двигателем V12 Boxer, который теперь выставлен на продажу через аукционный дом Aguttes.

Но на аукционе, который пройдет 12 декабря, будет продаваться не только 512 BBi, но и другие модели Ferrari, принадлежавшие кинозвезде: California, 250 GT Tour de France и 308 GTS.

Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу

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Пятилитровый двигатель 512 BBi оснащен механической системой впрыска Bosch, которая заменила четыре трехкамерных карбюратора Weber. Мощность мотора при этом не изменилась и составляет 340 л.с., автомобиль стал проще в обслуживании и более пригодным для ежедневных поездок. В итоге Бельмондо проехал на нем 30 тысяч километров.

Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу

Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу

Еще одна особенность этого Ferrari — автограф Бельмондо на крышке пепельницы.

Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу

Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу

Всего было выпущено менее 1100 экземпляров Ferrari 512 BBi этой вариации, а стоимость суперкара сегодня может составлять от 350 000 до 450 000 евро, или от 29 млн до 37 млн рублей.

Фото: Aguttes

Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу

Распродается весь гараж знаменитого актера, аукцион назначен на 12 декабря.

Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу — фото 1298371Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу — фото 1298370Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу — фото 1298374Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу — фото 1298373Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу — фото 1298372Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу
Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу

Распродается весь гараж знаменитого актера, аукцион назначен на 12 декабря.

Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу — фото 1298372Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу — фото 1298370Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу — фото 1298373Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу — фото 1298374Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу — фото 1298371Автомобиль Жан-Поля Бельмондо выставлен на продажу
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