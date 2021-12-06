Suzuki Jimny станет пятидверным — журнал За рулем

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Suzuki Jimny станет пятидверным

Внедорожник получит удлиненную на 30 сантиметров колесную базу и пять дверей.

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Как стало известно изданию Autocar India, новая версия Jimny получит не только пять дверей, но и увеличенную на 300 мм колесную базу. В результате длина более практичного Jimny составит 3850 мм, а его колесная база растянется до 2550 мм, что сделает салон просторнее, а багажник — вместительнее.

Прототип Jimny с удлиненной колесной базой, но по-прежнему с тремя дверями, уже проходит испытания на дорогах общего пользования. Вполне вероятно, новинка также получит общую с трехдверной версией «подтяжку лица».

Suzuki Jimny станет пятидверным

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Под капотом может появиться модернизированный 1,5-литровый бензиновый двигатель без наддува, но с технологией «мягкого гибрида», которая уже используется в других моделях Suzuki. Привод у пятидверного Jimny будет исключительно полным.

Выпуск пятидверного варианта внедорожника наладят на заводе Maruti Suzuki Hansalpur в Гуджарате (Индия). Планируются ли поставки новинки в Россию — пока неизвестно.

Фото: carscoops.com

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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

Suzuki 2011 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с  бака. Если качать колеса по табличке на двери — стошнит межд...

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