Suzuki Jimny станет пятидверным

Как стало известно изданию Autocar India, новая версия Jimny получит не только пять дверей, но и увеличенную на 300 мм колесную базу. В результате длина более практичного Jimny составит 3850 мм, а его колесная база растянется до 2550 мм, что сделает салон просторнее, а багажник — вместительнее.
Прототип Jimny с удлиненной колесной базой, но по-прежнему с тремя дверями, уже проходит испытания на дорогах общего пользования. Вполне вероятно, новинка также получит общую с трехдверной версией «подтяжку лица».
Под капотом может появиться модернизированный 1,5-литровый бензиновый двигатель без наддува, но с технологией «мягкого гибрида», которая уже используется в других моделях Suzuki. Привод у пятидверного Jimny будет исключительно полным.
Выпуск пятидверного варианта внедорожника наладят на заводе Maruti Suzuki Hansalpur в Гуджарате (Индия). Планируются ли поставки новинки в Россию — пока неизвестно.
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Фото: carscoops.com