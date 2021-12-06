Врезался и обломок номера застрял в чужом авто? Так бывает

Дорожно-транспортные происшествия с наездом на припаркованные авто случаются нередко, и непойманный виновник аварии в большинстве случаев предпочитает скрыться.

Автовладелец подходит к своей машине и понимает, что кто-то ее повредил. Виновника и след простыл; единственное, что остается, посмотреть, что повреждено, и прикинуть ущерб. Как правило, трудно определить водителя и тип транспортного средства, которое врезалось в вашу машину, без свидетелей, записей с видеокамер или видеорегистратора.

В зависимости от угла и степени повреждений, обломки от автомобилей, такие как зеркала, краска или части бампера, могут помочь в процессе идентификации, но даже если вы знаете точную модель, довольно трудно найти тот самый автомобиль. Установить его местонахождение крайне сложно, однако виновники иногда сами подбрасывают улики.

Оказывается, происходит это не так уж редко: на фотографиях, недавно размещенных на Reddit, две не связанные друг с другом жертвы ДТП обнаружили, что номерные знаки застряли в задних колесах их поврежденных автомобилей. Похоже, что безответственные водители, которые скрылись с места происшествия, даже не заметили, что с их автомобилей пропало что-то, что может их обнаружить, и просто удрали с места ДТП.

Помимо номерных знаков, торчащих из задних колес, у красного Hyundai и черного Subaru серьезные вмятины по бокам и царапины на дверях и задних крыльях. Похоже, их ремонт окажется дорогостоящим. Поэтому страховые компании и владельцы наверняка подключат к расследованию полицию, а той будет нетрудно установить личности виновников.

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В этих двух случаях поиск автомобиля займет несколько секунд, поскольку на номерном знаке есть вся необходимая информация. Однако самая сложная часть — доказать, кто управлял автомобилем во время аварии, поскольку в инцидентах с наездом злоумышленники нередко управляют угнанным автомобилем.

Фото: Reddit