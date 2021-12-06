Врезался и обломок номера застрял в чужом авто? Так бывает — журнал За рулем

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Врезался и обломок номера застрял в чужом авто? Так бывает

Дорожно-транспортные происшествия с наездом на припаркованные авто случаются нередко, и непойманный виновник аварии в большинстве случаев предпочитает скрыться.

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Автовладелец подходит к своей машине и понимает, что кто-то ее повредил. Виновника и след простыл; единственное, что остается, посмотреть, что повреждено, и прикинуть ущерб. Как правило, трудно определить водителя и тип транспортного средства, которое врезалось в вашу машину, без свидетелей, записей с видеокамер или видеорегистратора.

В зависимости от угла и степени повреждений, обломки от автомобилей, такие как зеркала, краска или части бампера, могут помочь в процессе идентификации, но даже если вы знаете точную модель, довольно трудно найти тот самый автомобиль. Установить его местонахождение крайне сложно, однако виновники иногда сами подбрасывают улики.

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Оказывается, происходит это не так уж редко: на фотографиях, недавно размещенных на Reddit, две не связанные друг с другом жертвы ДТП обнаружили, что номерные знаки застряли в задних колесах их поврежденных автомобилей. Похоже, что безответственные водители, которые скрылись с места происшествия, даже не заметили, что с их автомобилей пропало что-то, что может их обнаружить, и просто удрали с места ДТП.

Врезался и обломок номера застрял в чужом авто? Так бывает

Помимо номерных знаков, торчащих из задних колес, у красного Hyundai и черного Subaru серьезные вмятины по бокам и царапины на дверях и задних крыльях. Похоже, их ремонт окажется дорогостоящим. Поэтому страховые компании и владельцы наверняка подключат к расследованию полицию, а той будет нетрудно установить личности виновников.

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В этих двух случаях поиск автомобиля займет несколько секунд, поскольку на номерном знаке есть вся необходимая информация. Однако самая сложная часть — доказать, кто управлял автомобилем во время аварии, поскольку в инцидентах с наездом злоумышленники нередко управляют угнанным автомобилем.

Фото: Reddit

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