Календарь Pirelli-2022: Шер, Игги Поп, Граймс и другие музыканты

В представленном выпуске — исключительно музыканты. В основном — женщины, но есть и несколько мужчин.

В этом году фотографом календаря Pirelli выступил певец Брайан Адамс, а позировали ему такие звезды, как Шер, Игги Поп, бывшая гражданская жена Илона Маска Граймс, Дженнифер Хадсон, Рита Ора и другие.

Звезды признаются, что все было настолько органично, что они не ощущали себя на фотосессии — ведь Брайн Адамс — это один из них. К сожалению, на торжественном мероприятии сам он присутствовать не смог, так как находился на карантине в своем гостиничном номере.

Название календаря «В дороге» — очень символично. Особенно в тот момент, когда весь мир скован рамками коронавируса, и многие музыканты не смогли поехать на гастроли. «В дороге» — это, что я делал всю свою жизнь и что все свою жизнь делал Pirelli», — поделился музыкант и фотограф. Ну и одна из его самых известных песен называется Open Road.

Есть и еще одна причина для такого названия — компания Пирелли существует с 1872 года, а значит в следующем году ей исполняется 150 лет. 30 лет у руля компании стоит Марко Трункати Провера.

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На вопрос, что было самым трудным и самым прекрасным за эти 150 лет, он ответил так: «Трудным было то, что все 150 лет мы находились в дороге, и это очень долго, а лучшим — что нам всегда было, чему поучиться, и каждый день перед нами открывалась масса возможностей.

Отметим, что в последние годы на страницах календаря Pirelli не модели, а знаменитости: молодые и не очень, с разным типом кожи и добившиеся успехов в различных сферах деятельности.