Hyundai Tucson XRT: особо прочная версия с 2022 года

Новый вариант кроссовера только что представили в США.

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Среди особенностей новой версии Tucson XRT — эксклюзивная передняя и задняя облицовка с резко очерченными деталями и матовой черной отделкой.

Hyundai оснастил Tucson XRT черной неокрашенной облицовкой колесных арок и порогов. Есть также пара черных однотонных зеркал заднего вида и черные 19-дюймовые легкосплавные диски с дизайном, лучше подходящим для настоящего внедорожника. Агрессивный внешний вид дополняют чуть более затемненные боковые стекла, боковые подножки, обитые более плотной тканью сиденья, выполненные в черном цвете, черная обивка потолка, фаркоп и поперечные рейлинги на крыше.

В оснащение XRT входит интеллектуальная система открытия задней двери без помощи рук, 10,25-дюймовый экран приборной панели, цифровой ключ Hyundai, беспроводное зарядное устройство, внутреннее освещение, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, обтянутые кожей рулевое колесо и ручка переключения передач, двойной автоматический контроль температуры и мягкие дверные панели.

Сиденье водителя оснащено электроприводом с регулировкой в 8 направлениях, передние сиденья с подогревом, есть спутниковое радио SiriusXM.

Tucson XRT 2022 предложат с 2,5-литровым двигателем мощностью 187 л.с.

Цены на такой внедорожник в США начинаются с 32 625 долларов (2,4 млн руб.) с передним приводом и 34 125 долларов с полным приводом (2,4 млн руб.). О перспективе его появления в России пока неизвестно.

Фото: Depositphotos