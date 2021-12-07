Суд уточнил 5 правил возврата машины продавцу

Мы не всегда знаем свои права, и дилеры часто этим пользуются, утверждая, что товар нельзя вернуть. Во многих случаях в судах считают иначе.

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Подборку сложных вопросов, которые рассматривались в судах по спорам о возврате автомобилей, подготовил сайт Право.ру.

1. При возврате автомобиля можно требовать не только его полную цену, но и разницу в стоимости с новой аналогичной машиной.

В пример приводится случай, когда, руководствуясь п. 4 ст. 24 закона «О защите прав потребителей», клиенту удалось взыскать с продавца 4,6 млн руб. за бракованный Cadillac Escalade, купленный в 2018 году, и вдобавок 8,4 млн руб. разницы в стоимости с новым автомобилем, так как сейчас такой новый Cadillac стоит уже от 13 млн рублей. Такая возможность описана в Обзоре судебной практики по делам о защите прав потребителей (утв. Президиумом Верховного суда 14 октября 2020 года).

2. Второй и последующие собственники, если гарантия на автомобиль еще не истекла, может пользоваться всеми правами, включая возврат.

Это правило сформулировано в п. 8 Обзора судебной практики ВС № 2 (утв. Президиумом Верховного суда 26 апреля 2017 года).

3. Если максимальный срок гарантийного ремонта в 45 дней был нарушен, то не важно, был ли недостаток существенным.

Если автомобиль не смогли отремонтировать в такой срок, этого уже достаточно для предъявления потребителем требований об отказе от него, так как нарушение сроков устранения недостатков технически сложного товара является самостоятельным основанием.

Это правило сформулировано апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Хабаровского краевого суда от 16.01.2019 по делу № 33–152/2019.

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4. Вернуть автомобиль можно именно за нарушение сроков устранения недостатков, а не сроков по проведению конкретных работ.

То есть с начала письменного обращения с требованием о проведении ремонта, а не с момента доставки машины в ремонт. На устранение недостатков дается всего 45 дней, и в эти временные рамки входит вывоз машины на эвакуаторе (по требованию клиента), доставка необходимых запчастей и длительность самого ремонта. Это правило сформулировано определением СК по гражданским делам Верховного суда от 21.05.2013 № 16-КГ13-5.

5. Вернуть автомобиль, если недостатки не устранены за 45 дней, можно не обращая внимания на «уважительные» причины, которые назовет дилер.

Это правило сформулировано определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда от 21.05.2013 № 16-КГ13-5.

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