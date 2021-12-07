Как и Carnival, это будет кросс-вэн, так как минивэны сегодня уже никому не нужны.

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Когда в прошлом году компания Kia представила Carnival, она не называла его просто минивэном, определив модель как «большой универсальный автомобиль». То же самое произойдет и с Carens — он не будет типичным минивэном, а станет автомобилем нового класса.

Новинка больше похожа на кроссовер с высокой посадкой и практичным трансформируемым салоном. У нее также весьма необычные фары и задние фонари.

Внедорожный вид машине придают пластиковые накладки, обрамляющие колесные арки, и минивэн скорее напоминает Sportage, чем прежний Carens.

Ради дополнительного пространства для голов пассажиров линия крыши кросс-вэна относительно прямая и ровная. Разработчики не стали экономить и на стеклах, обеспечив тем самым хороший обзор из салона.

Необычна и панель приборов, которая тянется вдоль всего лобового стекла. Это не значит, что вся она будет в экранах — видно, что перед передним пассажиром на панели просто какой-то узор.

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Также видны элементы управления климатом, расположенные под центральными воздуховодами, рычаг автоматической коробки передач, а перед ним — полка беспроводной зарядки.

В салоне будет устанавливаться от шести до семи сидений, а под капотом — 1,5-литровые двигатели (бензиновый и турбодизельный).

Узнать о стоимости и комплектациях кросс-вэна Kia Carnival вы можете здесь.

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Изображения: Kia