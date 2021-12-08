Не верим глазам: Гранта в комплектации «подъемный кран» (видео) — журнал За рулем

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Не верим глазам: Гранта в комплектации «подъемный кран» (видео)

Малолитражка с КМУ? Да, и именно это позволит вам сэкономить на погрузчике!

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Lada Largus FL с высокой крышей: первые фото

Официальный дилер АВТОВАЗа, тольяттинская компания «Центральная СТО» опубликовала видеоролик о бортовом грузовичке на базе Lada Granta, оснащенном крано-манипуляторной установкой. Причем оснащение происходит буквально в кадре — мы видим, как с помощью нескольких мощных болтовых соединений КМУ закрепляется в кузове, после чего машина отправляется в первый рейс.

Авторство данного прототипа, как следует из публикации, принадлежит проекту «Ларгус Карелия», ранее показавшего универсал Largus с увеличенной высотой крыши. Ролик представлен как тизерный, предваряющий большое техническое видео, поэтому пока характеристики не раскрываются. Известны лишь внутренний (заводской) индекс модели, PVR-2357, и название модели КМУ — «Оптимус».

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Соцсети уже отреагировали на видео залпом комментариев:

«Скоро из Гранты трансформера сделают», — строит прогнозы Юрий Умаров.

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«Дольше конопатиться с раскладкой и уборкой крана, чем вручную закинуть и поехать», — считает Azat Husnulin.

Действительно, как видно из ролика, приведение КМУ в рабочее состояние занимает время, и примерно такой же временной интервал понадобится для возвращения «походной» конфигурации, однако экономия на погрузчике тут также налицо. Кроме того, в числе полезных функций машины показана способность PVR-2357 «приседать» на пневмоподвеске при загрузке.

Видео: ВКонтакте / Центральная СТО

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Отзывы о LADA Granta (21)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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