Renault снова получил 0 звезд на тестах Euro NCAP

Оценка в 5 звезд была введена Euro NCAP в 2001 году из-за высокого уровня безопасности Renault Laguna. Теперь машины марки сдают позиции?

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Renault Zoe выпускается уже 10 лет и сегодня на европейском рынке представлено второе поколение автомобиля, появившееся в 2020 году. Кстати, новинка лишилась боковых подушек безопасности в креслах, что, как оказалось, ухудшило степень защиты передних пассажиров.

В Euro NCAP отметили, что Renault Zoe «имеет плохой уровень защиты при авариях, слабый уровень защиты других участников дорожного движения и не оснащен системой предотвращения столкновений, что лишило автомобиль возможности получить хотя бы одну звезду».

За последние 8 лет правила Euro NCAP стали гораздо строже. Например, в 2013 году Zoe получил пять звезд, от которых сегодня не осталось ни одной.

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Но баллы и звезды были потеряны из-за отсутствия системы экстренного торможения и ассистента удержания в полосе, работа которых сегодня оценивается отдельно и которые в значительной степени влияют на итоговую оценку. И на стоимость автомобиля.

Еще одна модель, Dacia Spring, оказалась немного безопаснее, чем Zoe — кроссовер получил одну звезду. Это самый дешевый электромобиль в Европе, построенный на базе Renault Kwid City K-ZE.

У Renault появится новый кроссовер — Austral.

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Фото, видео: Euro NCAP