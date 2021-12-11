Доставать пассажиров из салона автомобиля пришлось с вертолета.

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Черный автомобиль снесло течением почти к самому обрыву Ниагарского водопада. Достать человека из машины удалось только в 45 метрах от края. Это была женщина в возрасте 60 лет. К сожалению, она оказалась уже мертвой.

Как объяснил журналистам капитан полиции штата Нью-Йорк Кристофер Рола, из-за сильного течения и большой глубины на этом участке реки спасти человека можно было только с помощью вертолета, на борту которого был водолаз-спасатель — он и извлек тело женщины из автомобиля. Больше в салоне никого не было.

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Как машина оказалась в реке, до сих пор неизвестно, но расследование продолжается. Накануне в регионе выпал снег и на дорогах образовался гололед. Возможно, из-за этого автомобиль и упал в реку, слетев с дороги между автомобильным и пешеходным мостами возле края водопада.

Фото, видео: YouTube