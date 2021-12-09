Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса — журнал За рулем

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Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса

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В Самаре на продажу выставлен автомобиль ВАЗ-2101 1970 года выпуска. В этот год, как известно, Жигули только начали сходить с конвейера Волжского автозавода. На кузовной табличке указан также номер самого автомобиля: 0002018. Таким образом, эта «единичка» относится буквально к первым тысячам выпущенных заводом машин. Продавец по имени Андрей указывает, что машина пребывает в полностью оригинальном состоянии, за прошедшие годы «ничего не менялось».

Отметим, что вазовские машины той поры собирались еще преимущественно из итальянских комплектующих. Этот белый седан с 1,2-литровым двигателем, развивающим 59 л.с., не является т.н. «капсулой времени» — на одометре почти 35 тысяч километров. Но, если брать во внимание представленные фото, машина действительно находится в неплохой форме.

Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса

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Помимо прочего указано, что в 2021 году «единичка» заняла второе место на выставке, организованной клубом Lada History. Тем не менее, выставленная цена удивляет: 3 500 000 рублей. Это объективно много даже с учетом всех плюсов и регалий.

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«За рулем» связался с клубом Lada History — руководитель клуба Сергей Диогрик подтвердил, что машина участвовала в конкурсе, но заявленную цену счел сильно завышенной: по его мнению, сейчас этот ВАЗ-2101 стоит около 700 т.р., а максимум, который можно выручить за автомобиль при условии кропотливой предпродажной подготовки — 1,5 млн рублей.

Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса

Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса

Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса

Примерно тех же денег, что хозяин просит за этот авто, стоит новый Mercedes-Benz С-класса в базовой комплектации, да и вообще — даже с нынешними ценами на авторынке в рамках такого бюджета можно позволить себе многое. Интересно, что пока мы готовили эту заметку к публикации, на том же сайте появилось еще одно объявление о продаже ВАЗ-2101 1970 года: машина в том же цвете и в хорошем состоянии, но пробег — под 100 тысяч км. Зато и цена куда ниже: всего 480 000 рублей.

Фото: Avito.ru

Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса

Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса — фото 1299243Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса — фото 1299242Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса — фото 1299241Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса — фото 1299240Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса
Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса

Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса — фото 1299242Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса — фото 1299240Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса — фото 1299241Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса — фото 1299243Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса
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