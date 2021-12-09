Жигули из первых партий продают по цене нового Мерседеса

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В Самаре на продажу выставлен автомобиль ВАЗ-2101 1970 года выпуска. В этот год, как известно, Жигули только начали сходить с конвейера Волжского автозавода. На кузовной табличке указан также номер самого автомобиля: 0002018. Таким образом, эта «единичка» относится буквально к первым тысячам выпущенных заводом машин. Продавец по имени Андрей указывает, что машина пребывает в полностью оригинальном состоянии, за прошедшие годы «ничего не менялось».

Отметим, что вазовские машины той поры собирались еще преимущественно из итальянских комплектующих. Этот белый седан с 1,2-литровым двигателем, развивающим 59 л.с., не является т.н. «капсулой времени» — на одометре почти 35 тысяч километров. Но, если брать во внимание представленные фото, машина действительно находится в неплохой форме.

Помимо прочего указано, что в 2021 году «единичка» заняла второе место на выставке, организованной клубом Lada History. Тем не менее, выставленная цена удивляет: 3 500 000 рублей. Это объективно много даже с учетом всех плюсов и регалий.

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«За рулем» связался с клубом Lada History — руководитель клуба Сергей Диогрик подтвердил, что машина участвовала в конкурсе, но заявленную цену счел сильно завышенной: по его мнению, сейчас этот ВАЗ-2101 стоит около 700 т.р., а максимум, который можно выручить за автомобиль при условии кропотливой предпродажной подготовки — 1,5 млн рублей.

Примерно тех же денег, что хозяин просит за этот авто, стоит новый Mercedes-Benz С-класса в базовой комплектации, да и вообще — даже с нынешними ценами на авторынке в рамках такого бюджета можно позволить себе многое. Интересно, что пока мы готовили эту заметку к публикации, на том же сайте появилось еще одно объявление о продаже ВАЗ-2101 1970 года: машина в том же цвете и в хорошем состоянии, но пробег — под 100 тысяч км. Зато и цена куда ниже: всего 480 000 рублей.

Даже идеальный Иж Москвич-412 из музея куда дешевле — всего 778 000 рублей.

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Фото: Avito.ru