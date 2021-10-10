На продажу выставлен «пазний» Иж в идеальном состоянии

Оригинальный голубой окрас, мизерный пробег и бережное хранение в музее... Сколько же за него просят?

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В Нижнем Новгороде продают Москвич-412 (М-412) производства Ижевского автозавода редкой по сегодняшним временам сохранности. Машина выставлена на Avito.ru автосалоном Like New, и продавец утверждает, что пробег автомобиля 1989 года составляет всего 816 километров. Окраска кузова, согласно описанию, заводская. Указано также, что автомобиль является музейным экспонатом, простоявшим в теплом отапливаемом помещении в течение 30 лет.

С автомобилем идет оригинальный техпаспорт, подтверждающий год выпуска. Сохранена и бумажная табличка «кузов окрашен синтетической эмалью — синяя». По ПТС у этого ижевского Москвича был только один владелец. А вот одометр по какой-то причине в кадр не попал. Тем не менее, если если принять описание на веру, перед нами настоящая «капсула времени».

Разумеется, все узлы и агрегаты совершенно стандартные: под капотом заднеприводной машины 75-сильный УЗАМ-412 рабочим объемом 1,5 литра, работающий в паре с 4-ступенчатой МКП. Особого внимания достойны югославский аккумулятор Tesla, «родной» комплект инструментов, новая запаска.

Комплектация указана как базовая, что в данном случае — не более чем формальность, ведь различных комплектаций, как таковых, у советских автомобилей не было. Отметим однако, что оригинальный съемный радиоприемник, размещающийся у Москвича-412 в центральной консоли, на фото отсутствует.

В Ижевске выпуск модели М-412 шел с 1967 до 1998 года, а отдельные партии выпускались до 2003 года.

Образцы, подобные представленному, в кругах любителей автостарины принято называть «пазний» (т.е. поздний) Иж, что означает, что перед нами вариант модели после обновления и рестайлинга 1982 года.

Широко распространено мнение, что сборка ижевских Москвичей была лучше, чем у АЗЛК — Ижевский автозавод был частью оборонного комплекса и имел более строгие стандарты производства.

За выставленный образец продавец просит 778 000 рублей, что примерно в три раза больше, чем у второго по цене Москвича, который нам удалось отыскать, а обычные, не «капсульные» М-412 продаются сейчас по ценам около 50–100 тысяч рублей.

Москвич сегодня — безусловное ретро, а ведь даже в эпоху заката СССР, к которой принадлежит наш герой, модель еще рекламировалась для продажи на Западе.

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Фото: Avito / Like New