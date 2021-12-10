В Санкт-Петербурге заработает «Хогвартс-экспресс»

Сначала будет страшно, но потом Гарри всех спасет. Если вы ему поможете.

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Со 2 по 7 января включительно в Северной столице будет работать «Хогвартс-экспресс». Настоящий поезд запустят по маршруту «Финляндский вокзал — Зеленогорск — Финляндский вокзал», сообщает официальный Instagram-аккаунт проекта. Цена билета единая для взрослых и детей — 2500 рублей. За эти деньги вас ждет тематическое путешествие, организаторы обещают уделить внимание каждому и в конце приключения сделать подарок.

Каждому участнику полагается волшебная палочка и письмо. По ходу поездки длительностью 2 часа волшебники и сказочные существа из мира книг Джоан Роулинг будут показывать гостям представление и рассказывать немного страшные, но увлекательные истории.

Билеты можно бронировать уже сейчас, группам от 20 человек бонусом дается еще один бесплатный билет. Также в поездке могут участвовать дети, которым уже исполнилось 4 года. В феврале 2021 года «Хогвартс-экспресс» заработал впервые — тогда его маршрут пролегал в окрестностях Южно-Сахалинска. Проект получил огласку, и его авторы решили попробовать предложить увлекательное путешествие и в других городах.

Ну а это вариант для любителей более брутальных сказок: на продажу выставлен Бэтмобиль.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Фото: Instagram / @poezd_spb