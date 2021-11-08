На продажу выставили реальный Бэтмобиль

В Нур-Султане на продажу выставили реплику автомобиля Batmobile Tumbler.

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Вообще, Бэтмобили часто становятся объектом кастомайзинга — в прошлом году в Москве фантастичную машину, в точности повторяющую транспорт из фильма «Бэтмен против Супермена», даже останавливала ГИБДД. Новая, построенная в Казахстане копия «Тумблера», на котором главный герой вселенной DC Comics разъезжал в фильмах «Бэтмен: Начало» и «Темный рыцарь», тоже производит впечатление очень точной и добротной.

А вот по поводу начинки автомобиля у не знакомых с этим проектом покупателей точно возникнут вопросы. В технических данных вписан рядный 6-цилиндровый двигатель (3 л, 250 л.с.) и МКП, а в комментарии продавца — V8 и автомат, причем донор не упомянут ни в одном из случаев. Возможно, что указаны ранняя и поздняя версии силового агрегата — автор проекта замечает, что он еще не закончен и ведутся доработки.

Указано также, что этот Batmobile Tumbler является плодом полностью ручной работы, а размеры экземпляра один в один совпадают с оригинальной машиной. Автор рассматривает варианты обмена своего детища на Rolls-Royce, а продать машину хочет за 75 млн рублей.

Упомянутую в начале заметки московскую реплику другой модели Бэтмобиля отдавали дешевле, за 55 млн рублей. Жаль, что перемещаться на таких машинах можно только по Готэму...

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Фото: auto.ru

Видео: YouTube / JB kanal