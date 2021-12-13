Путин рассказал, что в 1990-е подрабатывал частным извозом — журнал За рулем

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Путин рассказал, что в 1990-е подрабатывал частным извозом

Слова главы государства прозвучали в фильме «Новейшая история» на телеканале «Россия 24», который показали вечером 12 декабря.

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Описывая непростую экономическую ситуацию девяностых годов, автор фильма отметил, что многим профессионалам было нелегко в то время, с трудом удавалось зарабатывать на жизнь. Фильм про те события, в которых жили многие из нас, делали 4 года.

В повествование вошли кадры из интервью с Владимиром Путиным, который, когда ему задали вопрос, приходилось ли ему в то время преодолевать трудные времена, ответил:

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было».

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Когда в конце 1990-х годов Путин получил от управляющего делами президента предложение переехать на работу в Москву, не мог не принять его, потому что другой работы не было.

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Ранее президент рассказывал, что в студенческие годы ездил на Запорожце, выигранном матерью в лотерею, потом из командировки в Германии привез Волгу, а во время работы в мэрии Санкт-Петербурга ездил на Ниссане.

На уточняющий вопрос, была ли эта та самая Волга, которую он привез из ГДР, президент ответил утвердительно и уточнил, что другой машины у него не было.

В декларации имущества у него уже много лет значатся две Волги ГАЗ М-21, внедорожник Нива и прицеп Скиф.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

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