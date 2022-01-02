Самые странные машины Нюрбургринга 2021 — видео — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Самые странные машины Нюрбургринга 2021 — видео

На Северную петлю в трек-дни пускают любые автомобили, чем люди и пользуются, включая Нюрбургринг в свои туристические маршруты.

Материалы по теме
Нюрбургринг: потрясающие кадры Зеленого ада с воздуха

Нюрбургрингу не привыкать к необычным автомобилям. Трасса привлекает не только гонщиков (любителей и профессионалов), но и весьма странных людей, если судить по их автомобилям и поведению на Северной петле.

Судя по видео самых странных автомобилей Нюрбургринга 2021 года, то все чаще на трассу заезжают фургоны, пикапы и внедорожники. А на отметке 2:11 вас ждет сюрприз, не сказать, чтобы приличный. Вероятно, вы захотите его перемотать. Да, такие остряки регулярно появляются на Северной петле. Наверное для того, чтобы попасть в кадр и «прославиться».

Материалы по теме
Когда помогать запрещает... закон! Вы знали об этом?Надоели штрафы? Есть новое решение!Штрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму

Фото, видео: YouTube

Наше новое видео
Skoda Octavia с пробегом: rак выбрать и не пожалеть
Hyundai Creta на вторичке — 3 (главных) проблемы, о которых нужно знать
Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров2778
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: