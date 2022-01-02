На Северную петлю в трек-дни пускают любые автомобили, чем люди и пользуются, включая Нюрбургринг в свои туристические маршруты.

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Нюрбургрингу не привыкать к необычным автомобилям. Трасса привлекает не только гонщиков (любителей и профессионалов), но и весьма странных людей, если судить по их автомобилям и поведению на Северной петле.

Судя по видео самых странных автомобилей Нюрбургринга 2021 года, то все чаще на трассу заезжают фургоны, пикапы и внедорожники. А на отметке 2:11 вас ждет сюрприз, не сказать, чтобы приличный. Вероятно, вы захотите его перемотать. Да, такие остряки регулярно появляются на Северной петле. Наверное для того, чтобы попасть в кадр и «прославиться».

Этой осенью на Нюрбургринге произошла крупнейшая в истории трассы авария.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото, видео: YouTube