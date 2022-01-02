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Нюрбургрингу не привыкать к необычным автомобилям. Трасса привлекает не только гонщиков (любителей и профессионалов), но и весьма странных людей, если судить по их автомобилям и поведению на Северной петле.
Судя по видео самых странных автомобилей Нюрбургринга 2021 года, то все чаще на трассу заезжают фургоны, пикапы и внедорожники. А на отметке 2:11 вас ждет сюрприз, не сказать, чтобы приличный. Вероятно, вы захотите его перемотать. Да, такие остряки регулярно появляются на Северной петле. Наверное для того, чтобы попасть в кадр и «прославиться».
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Фото, видео: YouTube