Мальчик попросил у Путина поездку на танке. Ответило Минобороны — журнал За рулем

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Мальчик попросил у Путина поездку на танке. Ответило Минобороны

Ничего невозможного нет, но сначала необходимо связаться с Дедом Морозом или его оленями и решить организационные вопросы, считают в ведомстве.

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7-летний Егор Фоменко из Россоши (Воронежская область) написал письмо президенту Владимиру Путину и попросил покатать его на танке, об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Михаил Андроник.

И привел официальный ответ Министерства обороны, подписанный командиром войсковой части 89425 генерал-лейтенантом Андреем Иванаевым.

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Мальчик попросил у Путина поездку на танке. Ответило Минобороны

«Как известно, в преддверии новогодних праздников самые заветные желания должны исполняться, поэтому приглашаю тебя, Егор, и твоих родителей воплотить желание в жизнь на один из полигонов общевойсковой армии. Для согласования места и времени проведения мероприятия необходимо связаться с Дедом Морозом, по совместительству — заместителем командующего армией по военно-политической работе, или его оленями по телефону (приводится в письме)».

Нет сомнений, что желание ребенка Дед Мороз исполнит. «Семилетний я завидую Егору Фоменко из Россоши», — подписал этот пост Михаил Андроник.

Фото: Telegram

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