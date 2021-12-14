Мальчик попросил у Путина поездку на танке. Ответило Минобороны

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И привел официальный ответ Министерства обороны, подписанный командиром войсковой части 89425 генерал-лейтенантом Андреем Иванаевым.
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«Как известно, в преддверии новогодних праздников самые заветные желания должны исполняться, поэтому приглашаю тебя, Егор, и твоих родителей воплотить желание в жизнь на один из полигонов общевойсковой армии. Для согласования места и времени проведения мероприятия необходимо связаться с Дедом Морозом, по совместительству — заместителем командующего армией по военно-политической работе, или его оленями по телефону (приводится в письме)».
Нет сомнений, что желание ребенка Дед Мороз исполнит. «Семилетний я завидую Егору Фоменко из Россоши», — подписал этот пост Михаил Андроник.
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