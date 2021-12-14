Мальчик попросил у Путина поездку на танке. Ответило Минобороны

Как выбрать видеорегистратор и не пожалеть об этом

Вы знали, что при внезапном отключении питания (в ДТП, например) видеофайл может завершиться некорректно и его невозможно будет воспроизвести? Но есть видеорегистраторы, лишенные этого недостатка. И других тоже.