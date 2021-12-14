«Рольф» не исчезнет, а станет частью «Ключавто» — журнал За рулем

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«Рольф» не исчезнет, а станет частью «Ключавто»

Группа компаний приобретает все 100% акций АО «Рольф» и расширит сеть до более 150 центров по всей России.

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Финансирует сделку по покупке крупной дилерской сети Альфа-банк, о чем заявили в пресс-службе кредитной организации:

«Альфа-банк выступил эксклюзивным финансовым консультантом ГК „Ключавто“ по приобретению 100% акций АО „Рольф“. Банк также заключил с компанией соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования сделки и рефинансирования части текущих финансовых обязательств объединенной компании».

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В данный момент «Ключавто» имеет 108 автосалонов, но с покупкой компании «Рольф» их количество составит более 150. Также вместо двух компаний на рынке появится одна новая — «СБСВ-Ключавто», которая станет ведущим игроком российского автомобильного рынка.

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Продажа «Рольфа» была вполне ожидаемой после того, как два года назад против собственника компании Сергея Петрова в России было заведено уголовное дело. В данный момент бизнесмен находится за границей.

Сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года.

Фото: Ведомости/ТАСС

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