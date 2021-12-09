Автодилеры потеряли две трети покупателей — журнал За рулем

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Автодилеры потеряли две трети покупателей

Спрос на автомобили остается высоким только из-за дефицита: большинству людей такие машины уже не нужны.

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Продажи новых автомобилей в России в ноябре упали на 20,4%, и председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель ожидает, что «в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся».

С этим прогнозом согласны и эксперты «За рулем», а читатели нашего издания помогли лучше понять, что происходит с покупателями сегодня и какие настроения преобладают.

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Оказалось, что больше трети автомобилистов (71%) не видят сегодня смысла в покупке автомобиля вообще. Ни нового, ни подержанного. Остальные готовы как-то выкручиваться. И только 3% согласны переплачивать за дополнительное оборудование, навязываемое дилерами.

Автодилеры потеряли две трети покупателей

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При этом в два раза больше покупателей (7%) готовы судиться с дилерами и жаловаться на них в представительства и госструктуры. Примерно одинаковое количество покупателей — 9% и 10% соответственно — не против купить автомобиль любой марки, если на него нет наценок и очереди, или ждать машину желаемой модели полгода и более.

Фото: Depositphotos

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