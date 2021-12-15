Как судья после ДТП инспекторам ГИБДД угрожал — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Как судья после ДТП инспекторам ГИБДД угрожал

Благодаря опубликованному ролику видно, что судья был пьян, ругался матом и оказывал сопротивление.

Материалы по теме
Судья сбил человека и скрылся. Наконец-то остался без прав

Героем дня на этот раз стал судья районного суда Симферополя Юрий Гулевич, находящийся в почтенном возрасте 62 лет.

До перепалки и угроз судья умудрился врезаться в припаркованный автомобиль марки Porsche на улице Рузвельта в Ялте. Когда на место ДТП приехали инспекторы ГИБДД, Гулевич стал их пугать своими связями и показывать удостоверение судьи.

Когда эти козыри не прошли, Юрий Гулевич с матами попытался прорваться в двери торгового центра, но сдвинуть с места сотрудников ДПС не смог. Позже судья отказался от прохождения медосвидетельствования.

Как судья после ДТП инспекторам ГИБДД угрожал

Материалы по теме
Когда помогать запрещает... закон! Вы знали об этом?Надоели штрафы? Поставь ассистентаШтрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму

К сожалению, из-за матерных криков судьи мы не можем выложить видео его похождений здесь. Но вы можете при желании посмотреть на его противостояние инспекторам ГИБДД в Telegram—канале 112.

Фото, видео: Telegram—канал 112

Наше новое видео
Kia Ceed SW 2021: турбомотор 1.5 и другие новшества
249 сил на 20 дюймах — 7 особенностей самого дорогого китайского кроссовера
Киа Соренто 2022: дизель, мороз и дистанционный запуск

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1454Количество комментариев2
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (2)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: