Как судья после ДТП инспекторам ГИБДД угрожал

Благодаря опубликованному ролику видно, что судья был пьян, ругался матом и оказывал сопротивление.

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Героем дня на этот раз стал судья районного суда Симферополя Юрий Гулевич, находящийся в почтенном возрасте 62 лет.

До перепалки и угроз судья умудрился врезаться в припаркованный автомобиль марки Porsche на улице Рузвельта в Ялте. Когда на место ДТП приехали инспекторы ГИБДД, Гулевич стал их пугать своими связями и показывать удостоверение судьи.

Когда эти козыри не прошли, Юрий Гулевич с матами попытался прорваться в двери торгового центра, но сдвинуть с места сотрудников ДПС не смог. Позже судья отказался от прохождения медосвидетельствования.

К сожалению, из-за матерных криков судьи мы не можем выложить видео его похождений здесь. Но вы можете при желании посмотреть на его противостояние инспекторам ГИБДД в Telegram—канале 112.

Фото, видео: Telegram—канал 112