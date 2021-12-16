Hyundai сделал дроида для дома и не только

Hyundai назвал свою новую разработку Mobile Eccentric Droid, или сокращенно MobED. Благодаря адаптивной колесной базе и современным технологиям, дроид идеально подойдет для работы в помещениях и на улице.
MobED — это плоская прямоугольная платформа, на которую можно установить или положить/поставить что угодно. По углам дроида установлены большие 12-дюймовые колеса. Подвеска — полностью независима, благодаря чему платформа всегда находится в горизонтальном положении. Поворачивающиеся же независимо колеса делают машину невероятно маневренной.
В Hyundai считают, что MobED пригодится и службам доставки, и в кинобизнесе (для установки камер), а также для перевозки людей с ограниченными возможностями.
Длина дроида составляет 67 см, ширина — 60 см, а высота — 33 см. MobED оснащен батареей емкостью 2 кВт·ч, и весит 50 кг. Благодаря особенностям подвески, колесная база дроида может увеличиваться с 45 до 65 см. Разгоняться же MobED способен до 30 км/ч.
Дроид MobED будет показан на выставке CES 2022, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.
- Идея MobED прослеживается и в более ранней разработке компании.
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Фото: Hyundai