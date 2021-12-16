Жигули в идеале и без дикой накрутки? Мы нашли несколько!

Как вам эта светло-дымчатая «тройка» в первозданном виде за 230 000 рублей?

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Всевозможные «капсулы времени», заботливо хранимые в течение десятилетий дедушками и бабушками в теплых вентилируемых гаражах, стали столь распространенной бизнес-идеей, что кредит доверия к подобным историям в последнее время заметно идет на спад. Тем паче, что цены на такие «капсульные» автомобили, назначаемые владельцами на крупных маркетплейсах, иногда просто абсурдно высоки.

Есть ли места, где на ностальгии по советскому автопрому не спекулируют? На сайте клуба Lada History мы нашли страницу «Lada в добрые руки». Это клуб любителей классических вазовских машин, устраивающий масштабные слеты, пробеги и фестивали и, кроме прочего, занимающийся реставрацией автомобилей. Некоторые машины продаются — как правило, друзьям по клубу.

К сожалению, есть люди, которым все равно на нашу тему, лишь бы денег заработать. Но у нас с сайте есть интересные автомобили, и там все честно», — рассказал «За рулем» руководитель клуба Сергей Диогрик.

Что за автомобили? Например, сейчас в продаже находится ВАЗ-2103 (на фото) раннего года выпуска — машина сошла с конвейера в мае или июне 1973 года. Светло-дымчатая «тройка» находится в первозданном виде, а ее состояние оценивается как достойное. Позиционируется автомобиль как хороший экземпляр для реставрации, а просят за него 230 000 рублей.

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Чуть ранее отреставрированный универсал ВАЗ-2102, «готовый к участию в выставкам» был продан за 400 000 рублей. Есть, конечно, варианты и подороже: еще одна ранняя ВАЗ-2103 в эффектном синем цвете от концерна BASF досталась новому владельцу за 1,5 млн рублей. Но это настоящая редкость (по оценкам специалистов, таких осталось всего несколько) и, к тому же, также полностью отреставрированная.

Кстати, мы тут недавно собрали главные факты о ВАЗ-2103. Интересная машина!

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Фото: Lada History