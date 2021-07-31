Жигули класса «люкс»: 10 убедительных фактов о ВАЗ-2103

Эта вазовская машина стоила почти в 1,5 раза дороже «копейки», хотя конструктивно мало чем от нее отличалась. И покупатели охотно переплачивали!

Материалы по теме От дворников до двигателя: что обычно воровали с машин в СССР

Купить машину или квартиру?

Первые Жигули — ВАЗ-2101 — стоили в начале 1970-х 5500 рублей. И это было очень дорого. За такую сумму можно было приобрести кооперативную «однушку» в Москве. Или 21-ю Волгу (пока появившаяся ей на смену ГАЗ-24 не взлетела до немыслимых 9150 рублей).

Обладание Жигулями было однозначным символом жизненного успеха. Человек умеет жить, раз не только заработал на такую машину, но и умудрился ее купить! По записи или «по блату» в обход очереди: всем желающим автомобили в те времена не продавали.

Именно «трешка» стала миллионным вазовским автомобилем в декабре 1973-го. А ровно через год эту модель отметили «Знаком качества».

Первое советское «лакшери»

Материалы по теме История «Жигулей»: очевидные и невероятные

Но когда появилась «трешка» — ВАЗ-2103 — всем стало ясно: вот он, истинный престиж. 7500 рублей — почти в полтора раза дороже, чем ВАЗ-2101!

Роскошным по тем временам салоном, равно как и ценником, машина давала понять, как должен выглядеть люкс. Пожалуй, это было впервые в истории отечественного автопрома.

Машина знаменитостей

Чтобы понять, насколько престижна была ВАЗ-2103, достаточно посмотреть кино тех лет (или о том времени).

На третьей модели ездила добравшаяся до директорского кресла провинциалка Катя из фильма «Москва слезам не верит». И завидный жених Ипполит из «Иронии судьбы…». На такой же машине итальянцы мчались по воле Эльдара Рязанова из Москвы в Ленинград на поиски сокровищ.

А еще именно «трешка» стала первым автомобилем сатирика Михаила Жванецкого, который отзывался о ней так: «Абсолютно безотказная»!

В разработке салона ВАЗ-2103 принимало участие известное итальянское дизайнерское ателье Pininfarina.

Хорошо украшенная версия «копейки»

Материалы по теме Старые Жигули — лучше новых иномарок: 10 неоспоримых преимуществ

О том, что унификация с моделью 2101 по кузову составляла 80%, никто не думал: всем казалось, что ВАЗ 2103 — абсолютно новая разработка. Действительно, салон «трешки» выглядел роскошно. Никакого голого металла, ворсовый ковер, комбинированная обивка сидений из сукна и кожзаменителя, часы, тахометр и даже подлокотник для задних пассажиров.

Мотор — 75 л.с. против 62 л.с. на первых 2101 — по тем временам это было много. Впечатлял и вакуумный усилитель тормозов. Снаружи — четырехфарная оптика; хромированные накладки, визуально удлиняющие силуэт; стремительные обводы… А в торцах открытых передних дверей зажигались красные фонарики — смотрелось эффектно.

Тогда трудно было поверить, что на последующих моделях ВАЗа вместо них появятся дешевые катафоты.

Левый? Правый?

А вот унификация после выпуска модели 2103 пострадала.

На ВАЗ-2101 боковые повторители указателей поворота были круглыми — одинаковыми слева и справа. А вот на «трешке» их зачем-то сделали разными — в виде параллелограмма. То же произошло и с задними фонарями. Возможность поменять их местами исчезла.

Любопытно, что на следующей модели ВАЗ-2106 взаимозаменяемость вернулась: повторители стали прямоугольными.

Основные кузовные детали «трешке» достались от первых Жигулей. Оригинальность облику придавали новая передняя и задняя светотехника, решетка радиатора, иные бамперы, молдинги и прочие мелкие детали внешнего декора.

Перегорела? Годится!

Фары «трешки» позволяли эксплуатировать неисправные лампы!

Лампы использовались двухнитевые. Но нити ближнего света ламп, установленных во внутренних фарах, не использовались. Так что на этом месте можно было устанавливать лампы с перегоревшей нитью ближнего света — например, из внешних фар, где эта нить как раз активно использовалась и чаще выходила из строя.

«Горшок» отечественный

Четырехфарная система головного света потребовала от заводчан непривычно точного выдерживания геометрических параметров отражателя и рассеивателя.

К таким требованиям завод светотехники во Владимирской области оказался не готов. А потому поначалу делал только «горшок» (корпус, штампованный из листового металла и окрашенный в черный цвет). Оптический элемент в сборе покупали у фирмы FER в ГДР, затем производство фар освоила чешская фирма AutoPAL. Лишь к запуску ВАЗ-2106 в 1976 году на конвейер начали поставлять полностью отечественные фары.

За решеткой

Новая решетка радиатора оказалась слишком большой для отечественной линии гальванизации. Тогда итальянцы («третью» модель разрабатывали совместно с Фиатом) расчленили ее пополам, предложив перед установкой на автомобиль соединять половинки винтами. Наши, естественно, отказались: трудоемкость возрастает, да и разболтается такая конструкция во время движения. Итальянцы недолго сопротивлялись и в результате переделали крепление половинок.

Она еще и гоняла!

В июле 1973 года на чемпионате России по шоссейно-кольцевым гонкам в Ленинграде «золото» на автомобиле ВАЗ-2103 завоевал мастер спорта, вазовец Эдуард Пистунович.

В 1974 году на ВАЗ-2103 чемпионами Союза по авторалли стали А. и Г. Козырчиковы.

С 1976 года на ВАЗ-2103 выступал известный советский гонщик Стасис Брундза. Во время ралли «Акрополис-76» был установлен рекордный показатель для советского автомобиля на этапах чемпионата мира по ралли. Экипаж Брундза-Гирдаускас занял шестое место в абсолюте этой гонки.

Почем сегодня?

Откровенный хлам, годный разве что для ночевки перед торговой палаткой, можно найти тысяч за 15–20. За ухоженные «трешки» просят от ста тысяч и до горизонта.

В целом предложений очень мало. Машина выпускалась всего 12 лет — с конвейера сошло примерно 1,3 млн экземпляров. В 3,5 раза меньше, чем моделей ВАЗ-2106. Хотя многие советские автолюбители ценили «богато» отделанную ВАЗ-2103 больше, чем «пластмассовую» «шестерку».

Наша «копейка» или FIAT-прародитель? Экспертный тест «За рулем» тут.