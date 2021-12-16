Такой прочный Джип: два раза перевернулся, а потом выехал своим ходом

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Водитель, который выложил в Интернет запись с видеорегистратора, ехал на пляж Моана в Южной Австралии и стал свидетелем того, как автомобиль перевернулся. Легковушка подрезала Jeep Wrangler, и он, выполнив кульбит в воздухе, вновь встал на четыре колеса.
Несмотря на то что это был автомобиль с открытым верхом и часть деталей отскочила, автомобиль остался на ходу и даже смог самостоятельно съехать на разделитель, чтобы не мешать потоку и не создавать пробки.
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По заверениям очевидца, во время инцидента никто серьезно не пострадал.
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