Спрос на автомобили растет, а продажи падают. Как так?! Спрос по-прежнему превышает предложение. Это касается и относительно недорогих машин, и тех, что подороже, и премиальных марок. ПДД и жилая зона: задачка с большим подвохом Большинство из нас (спорим!) не помнят все правила движения и стоянки в жилых зонах и дворах. Как и другие пункты ПДД, которые нарушаем по забывчивости. Чем удалить воду из бензобака? Проверили 10 осушителей Вода в топливном баке - не подарок, особенно зимой. Но победили эту напасть без вреда для топливной системы лишь три участника испытаний.