Материалы по темеКак судья после ДТП инспекторам ГИБДД угрожал
В аэропорту Шереметьево самолет столкнулся со спецавтомобилем, обрабатывающим авиалайнеры противообледенительным составом. Как уже известно, командир воздушного судна самовольно начал движение, не дожидаясь разрешения.
В результате самолет задел стрелу спецавтомобиля и опрокинул машину набок. При этом водитель получил переломы и был госпитализирован.
Материалы по темеКогда помогать запрещает... закон! Вы знали об этом?Надоели штрафы? Поставь ассистентаШтрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму
«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте организована доследственная проверка в связи с авиационным событием в аэропорту Шереметьево. Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте работают на месте происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте.
- Что будет, если остановиться посреди трассы — зрелищное видео.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.