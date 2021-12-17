В Шереметьево самолет перевернул машину — началась проверка — журнал За рулем

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В Шереметьево самолет перевернул машину — началась проверка

Виновником аварии может оказаться капитан авиалайнера, который должен был вылететь в Мексику.

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В аэропорту Шереметьево самолет столкнулся со спецавтомобилем, обрабатывающим авиалайнеры противообледенительным составом. Как уже известно, командир воздушного судна самовольно начал движение, не дожидаясь разрешения.

В результате самолет задел стрелу спецавтомобиля и опрокинул машину набок. При этом водитель получил переломы и был госпитализирован.

В Шереметьево самолет перевернул машину — началась проверка

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«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте организована доследственная проверка в связи с авиационным событием в аэропорту Шереметьево. Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте работают на месте происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Фото: соцсети

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