Результат остановки посреди трассы — зрелищное видео — журнал За рулем

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Результат остановки посреди трассы — зрелищное видео

Попав в аварию на трассе, нужно обязательно включить аварийку и вынести знак аварийной остановки не на 15–30 метров, а на 100–200 из-за высокой скорости транспортного потока.

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Но водитель Nissan Altima из видеоролика ниже ничего из этого не сделал. Видно, что он попал в аварию — его переднее колесо в плачевном состоянии. Но водитель Ниссана просто беспечно ходил вокруг автомобиля и чего-то ждал, тогда как автор видео всячески пытался привлечь внимание других водителей, подсвечивая прожектором стоящий посреди трассы автомобиль.

Но это не помогло. В Алтиму на всем ходу въехал другой автомобиль, после чего столкновения последовали одно за другим. Один водитель чудом избежал удара, но затем его занесло и он тоже разбился, врезавшись в стену на обочине дороги.

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В конце концов на место массовой аварии прибыли дорожные службы и навели порядок. Но к тому времени было повреждено уже 6 автомобилей. Двое человек с легкими травмами были доставлены в больницу.

Фото, видео: Youtube

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