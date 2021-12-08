Оторвавшийся прицеп раздавил три машины

По словам очевидцев, вчера вечером, примерно в 22:00, на Мамайском перевале в Сочи прицеп с трубами отсоединился от тягача Scania и покатился назад под горку. На его пути оказалось три автомобиля. Грузовик следовал из Сочи в сторону Дагомыса.
Больше других машин пострадал Mercedes—Benz. Автомобиль буквально расплющило, а ехавшая в нем 53-летняя пассажирка с тяжелыми травмами и без сознания была доставлена в больницу.
Как сообщила «Кубанским новостям» руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская, женщина скончалась.
В данный момент ведется следствие и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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Фото: Youtube