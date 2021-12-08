Оторвавшийся прицеп раздавил три машины — журнал За рулем

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Оторвавшийся прицеп раздавил три машины

Авария, в результате которой погиб человек, произошла на Мамайском перевале в Сочи.

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По словам очевидцев, вчера вечером, примерно в 22:00, на Мамайском перевале в Сочи прицеп с трубами отсоединился от тягача Scania и покатился назад под горку. На его пути оказалось три автомобиля. Грузовик следовал из Сочи в сторону Дагомыса.

Больше других машин пострадал MercedesBenz. Автомобиль буквально расплющило, а ехавшая в нем 53-летняя пассажирка с тяжелыми травмами и без сознания была доставлена в больницу.

Как сообщила «Кубанским новостям» руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская, женщина скончалась.

Оторвавшийся прицеп раздавил три машины

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В данный момент ведется следствие и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: Youtube

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