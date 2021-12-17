Правила, которые чаще всего нарушали водители каршеринга

За 11 месяцев текущего года в Москве произошло 397 ДТП с участием каршеринга, пресечено более 76 тысяч административных правонарушений, допущенных водителями каршеринговых автомобилей.
Выявлено более 160 фактов управления каршеринговыми машинами водителями, не зарегистрированными в компаниях арендодателей, либо использовавших подложную регистрацию.
В авариях с участием каршеринговых машин 21 человек погиб и 487 получили ранения.
Госавтоинспекция перечислила основные нарушения, совершаемые водителями автомобилей краткосрочной аренды:
- неправильный выбор дистанции
- несоответствие скорости конкретным условиям
- несоблюдение очередности проезда и нарушение правил перестроения.
Профилактическая работа и контроль за водителями арендованных автомобилей будут продолжаться, чтобы дороги города оставались безопасными.
- Осенью каршеринг изменил правила, краткосрочная аренда машин в столице стала более привлекательной.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте
Фото: Depositphotos