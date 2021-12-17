Правила, которые чаще всего нарушали водители каршеринга

Столичная Госавтоинспекция продолжает работу по пресечению нарушений водителями каршеринга.

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За 11 месяцев текущего года в Москве произошло 397 ДТП с участием каршеринга, пресечено более 76 тысяч административных правонарушений, допущенных водителями каршеринговых автомобилей.



Выявлено более 160 фактов управления каршеринговыми машинами водителями, не зарегистрированными в компаниях арендодателей, либо использовавших подложную регистрацию.

В авариях с участием каршеринговых машин 21 человек погиб и 487 получили ранения.

Госавтоинспекция перечислила основные нарушения, совершаемые водителями автомобилей краткосрочной аренды:

неправильный выбор дистанции

несоответствие скорости конкретным условиям

несоблюдение очередности проезда и нарушение правил перестроения.

Профилактическая работа и контроль за водителями арендованных автомобилей будут продолжаться, чтобы дороги города оставались безопасными.

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