Кажется, местные постоянно тут ездят — за Audi в очереди к броду стоит Skoda.

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Бравый парень на Audi А3 решил пересечь вброд стремительный поток румынской реки. Он уверен в своих силах и в возможностях машины, а поэтому зовет девушку, снимающую видео, присоединиться к нему.

Но та отказывается — хочет сначала посмотреть, как автомобиль пересечет стремительный поток, на дне которого, кажется, немало ям и валунов. Действительно интересно, как обычный хэтчбек сможет форсировать такой сложный брод. Смотрим.

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Согласно сообщениям Daily Mail, автомобиль, после того как видео заканчивается, уносит все дальше и дальше по реке. На помощь молодому человеку быстро пришли спасатели и достали его из застрявшего в реке автомобиля. А девушка — умница.

Фото, видео: Youtube