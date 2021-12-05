Tesla «рассекает» по воде: потрясающее видео — журнал За рулем

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Tesla «рассекает» по воде: потрясающее видео

Кто-то переделал Model 3 в моторную лодку?

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Это довольно необычное зрелище: водитель электромобиля не избегает глубокой воды, а напротив, получает удовольствие от разлетающихся брызг.

В видео утверждается, что это Tesla Model 3, однако полной уверенности в этом нет. Тем не менее, машина на удивление хорошо справляется с водой и кажется быстрой и маневренной. Скорее всего это происходит на каком-то мероприятии в Китае: собравшаяся толпа искренне радуется происходящему.

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Когда машина поворачивается, видно, что к ее задней части прикреплено нечто, напоминающее электрический пропеллер. То есть к маневрированию на воде ее кто-то подготовил.

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На стандартных электромобилях не рекомендуется ездить по воде, но это все же лучше, чем на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания (вода попадет в воздухозаборники, выхлопную трубой и другие узлы). Без надлежащих уплотнений вода рано или поздно зальет и некоторые узлы электрокара.

Однако, судя по видео, вот так бесшабашно рассекать в специально подготовленном автомобиле, может быть довольно весело и увлекательно.

Фото: Depositphotos

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Отзывы о Tesla Model 3 (1)

Tesla 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Автопилот суперский, управляется отлично

Недостатки:

У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.

Комментарий:

Себе всё равно возьму, но в лизинг.

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