Tesla «рассекает» по воде: потрясающее видео

Кто-то переделал Model 3 в моторную лодку?

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Это довольно необычное зрелище: водитель электромобиля не избегает глубокой воды, а напротив, получает удовольствие от разлетающихся брызг.

В видео утверждается, что это Tesla Model 3, однако полной уверенности в этом нет. Тем не менее, машина на удивление хорошо справляется с водой и кажется быстрой и маневренной. Скорее всего это происходит на каком-то мероприятии в Китае: собравшаяся толпа искренне радуется происходящему.

Когда машина поворачивается, видно, что к ее задней части прикреплено нечто, напоминающее электрический пропеллер. То есть к маневрированию на воде ее кто-то подготовил.

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На стандартных электромобилях не рекомендуется ездить по воде, но это все же лучше, чем на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания (вода попадет в воздухозаборники, выхлопную трубой и другие узлы). Без надлежащих уплотнений вода рано или поздно зальет и некоторые узлы электрокара.

Однако, судя по видео, вот так бесшабашно рассекать в специально подготовленном автомобиле, может быть довольно весело и увлекательно.

Фото: Depositphotos