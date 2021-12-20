Сервис ГИБДД сломался из-за прорыва трубы — журнал За рулем

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Сервис ГИБДД сломался из-за прорыва трубы

К массовому сбою системы ГИБДД привела обычная протечка воды в серверной.

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Сбой произошел в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. Причиной его стал прорыв трубы и затопление серверов водой. На данный момент последствия протечки устранены и система заработала в штатном режиме.

«Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой, — сообщили в МВД. — В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена — доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме».

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С сегодняшнего дня все регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в штатном режиме и граждане могут обращаться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

Прорыв трубы произошел 18 декабря, около девяти часов утра.

Фото: ТАСС

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