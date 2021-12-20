На АВТОВАЗе произошел взрыв — журнал За рулем

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На АВТОВАЗе произошел взрыв

Как сообщается, из-за взрыва никто не пострадал, и на работу предприятия ЧП не повлияло.

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На заводе в Тольятти, в чугунном цехе предприятия, произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал, и не было пожара.

«В чугунном цехе в корпусе №20 на заводе „АВТОВАЗа“ в Тольятти произошел взрыв. Возгорания не последовало. Пострадавших нет», — цитирует ТАСС заявление экстренных служб.

После прибытия на место взрыва сотрудники МЧС установили, что взорвался ацетиленовый баллон для сварки, на котором разгерметизировался редуктор. Естественно, что это никак не повлияло на работу предприятия, о чем рассказали в администрации завода. АВТОВАЗ работает в штатном режиме.

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Фото: Раиса Ибрагимова / ТАСС

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