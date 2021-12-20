Полет успешный: 100 подушек безопасности запустили машину — журнал За рулем

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Полет успешный: 100 подушек безопасности запустили машину

Надо сказать, эксперимент удался не сразу.

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Команда блогера из Новосибирска Mamix, или Максима Монахова, решилась на очередной эксперимент: сколько подушек безопасности нужно подложить под машину, чтобы поднять ее?

Сначала опыт провели на бочках, потом на мотоцикле, потом, постепенно увеличивая количество, подушки подкладывали под Daewoo Nexia и в результате остановились на 100 штуках. Результат получился ошеломляющим, впрочем, лучше на это посмотреть.

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К проделкам Мамикса не стоит относиться слишком уж серьезно. Ребята просто дарят эмоции, возвращая нас в детство. За это им и спасибо.

Видео: YouTube

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