Как работает система Lada Connect? Реальные отзывы

Пока нареканий куда больше, чем позитивных моментов...

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Еще в 2016 году АВТОВАЗ впервые показал систему Lada Connect, но на рынок она попала только в 2021-м: в минувшем августе фирменной телематикой начали оснащаться модели семейства Granta. В ноябре производитель выпустил подробное видео, рассказывающее об особенностях и преимуществах системы. А к настоящему моменту появились и отзывы реальных покупателей.

Несмотря на долгий путь к конвейеру, у телематической системы, как выясняется, остался ряд моментов, требующих улучшения или исправления. Кстати, одну из особенностей Lada Connect заметил эксперт «За рулем» Никита Гудков еще в июле, во время тест-драйва «коннектной» Гранты: система не дружит с мультимедиа EnjoY Pro — если берешь версию с мультимедийкой, то выбрать опцией телематику не выйдет.

А в декабре отзывами реальных пользователей поделился сайт Лада.Онлайн. Большинство клиентов устраивает базовая функция автозапуска, однако нареканий, как и всегда в подобных отзывах, куда больше. Не устраивает автомобилистов качество связи приложения с машиной, периодические зависания, отсутствие звуковых уведомлений о запуске двигателя, отсутствие реакции системы на удары по автомобилю, невозможность запустить прогрев два раза (между прогревами требуется совершить поездку) и др.

По этим отзывам, Lada Connect на данный момент представляется системой интересной в задумке, но пока сырой по реализации.

Фото: АВТОВАЗ