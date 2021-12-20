Как работает система Lada Connect? Реальные отзывы — журнал За рулем

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Как работает система Lada Connect? Реальные отзывы

Пока нареканий куда больше, чем позитивных моментов...

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Еще в 2016 году АВТОВАЗ впервые показал систему Lada Connect, но на рынок она попала только в 2021-м: в минувшем августе фирменной телематикой начали оснащаться модели семейства Granta. В ноябре производитель выпустил подробное видео, рассказывающее об особенностях и преимуществах системы. А к настоящему моменту появились и отзывы реальных покупателей.

Несмотря на долгий путь к конвейеру, у телематической системы, как выясняется, остался ряд моментов, требующих улучшения или исправления. Кстати, одну из особенностей Lada Connect заметил эксперт «За рулем» Никита Гудков еще в июле, во время тест-драйва «коннектной» Гранты: система не дружит с мультимедиа EnjoY Pro — если берешь версию с мультимедийкой, то выбрать опцией телематику не выйдет.

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А в декабре отзывами реальных пользователей поделился сайт Лада.Онлайн. Большинство клиентов устраивает базовая функция автозапуска, однако нареканий, как и всегда в подобных отзывах, куда больше. Не устраивает автомобилистов качество связи приложения с машиной, периодические зависания, отсутствие звуковых уведомлений о запуске двигателя, отсутствие реакции системы на удары по автомобилю, невозможность запустить прогрев два раза (между прогревами требуется совершить поездку) и др.

По этим отзывам, Lada Connect на данный момент представляется системой интересной в задумке, но пока сырой по реализации.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (21)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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