За сколько первый в мире автомобиль проедет Нюрбургринг — журнал За рулем

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За сколько первый в мире автомобиль проедет Нюрбургринг

Benz Patent Motorwagen 1886 года впервые выпустили на трассу. В виртуальном мире, разумеется.

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Это очень забавный проект: самый знаменитый и самый первый в мире автомобиль на самой известной гоночной трассе мира.

Виртуальную копию первого в мире автомобиля с двигателем внутреннего сгорания создавали почти 10 месяцев. Почему так долго? Как ни бились разработчики, но все же не смогли решить некоторые проблемы.

Например, оригинальный Benz Patent Motorwagen имел всего 0,69 л.с., чего симулятор просто «не чувствовал» и не позволял автомобилю даже сдвинуться с места. Поэтому пришлось «повысить» скорость машины до 1 л.с. Посадить за руль искусственный интеллект тоже не удалось — он не смог управлять автомобилем из-за медлительности Benz Patent Motorwagen: компьютер останавливал машину сразу после начала заезда.

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В результате получилось следующее — максимальная скорость виртуального автомобиля составляет всего 13 км/ч, а проехать ему предстоит почти 21 км. Но у Motorwagen нашелся туз в рукаве — нейтраль.

На спусках машина просто катится на нейтрали, что позволяет гравитации разгонять ее до скоростей, о которых Карл Бенц мог только мечтать — 70 км/ч. Но с подъемами была просто беда: Motorwagen на них полностью останавливался. Тогда пилоту приходилось подниматься вверх зигзагами.

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В итоге Benz Patent Motorwagen 1886 года провел на Северной петле Нюрбургринга более 80 минут. Современному же Mercedes-Benz AMG GT Black Series для этого нужно всего 6 минут и 43 секунды. Вот вам наглядный пример ста лет прогресса.

Фото, видео: YouTube

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